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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 10.02.2021 - 03:16 | Son Güncelleme:

Cefayı Çekmeyen Sefanın Kadrini Bilmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Cefayı Çekmeyen Sefanın Kadrini Bilmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri insanların günlük yaşamlarında sürekli başvurdukları cümlelerdir. Geçmişten günümüze gelmiş pek çok atasözü vardır. Bu atasözlerinin anlamını bilmek ne amaçla söylendiğinin anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez atasözü ne demek, cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır? İşte, tüm detaylar.

Cefa Türkçe de sıkıntı anlamına gelmektedir. Sefa ise rahatlık anlamına gelir. Yani bu atasözünde insanların sıkıntı çekmeden rahatlığın değerini bilemeyeceklerinden bahsedilmektedir. Atasözleri insanlara öğüt verir ve kimin söylediği bilinmez. Ancak dilden dile aktarılarak günümüze kadar gelmişlerdir.

 Cefayı Çekmeyen Sefanın Kadrini Bilmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Çoğu insan hayatlarında sıkıntılar yaşadıkları için rahata kavuştukları zaman bu durumun kıymetini bilerek tadını çıkarırlar. Ancak hayatında hiç sıkıntı görmemiş biri yaşamının kıymetini bilmez. Her zaman bir şeylerden mutsuz olur. Şükretmeyi bilmez. Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez atasözü de bu amaçla söylenmiştir.

 Cefayı Çekmeyen Sefanın Kadrini Bilmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Hayatında hiç sıkıntı yaşamamış o yüzden şükretmeyi bilmiyor. Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez diye boşuna dememişler.

 

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