Cefayı Çekmeyen Sefanın Kadrini Bilmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Cefa Türkçe de sıkıntı anlamına gelmektedir. Sefa ise rahatlık anlamına gelir. Yani bu atasözünde insanların sıkıntı çekmeden rahatlığın değerini bilemeyeceklerinden bahsedilmektedir. Atasözleri insanlara öğüt verir ve kimin söylediği bilinmez. Ancak dilden dile aktarılarak günümüze kadar gelmişlerdir.

Cefayı Çekmeyen Sefanın Kadrini Bilmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Çoğu insan hayatlarında sıkıntılar yaşadıkları için rahata kavuştukları zaman bu durumun kıymetini bilerek tadını çıkarırlar. Ancak hayatında hiç sıkıntı görmemiş biri yaşamının kıymetini bilmez. Her zaman bir şeylerden mutsuz olur. Şükretmeyi bilmez. Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez atasözü de bu amaçla söylenmiştir.

Cefayı Çekmeyen Sefanın Kadrini Bilmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Hayatında hiç sıkıntı yaşamamış o yüzden şükretmeyi bilmiyor. Cefayı çekmeyen sefanın kadrini bilmez diye boşuna dememişler.