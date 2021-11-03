Cedit ne demek, ne anlama gelir? Cedit kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Yaygın kullanılan cedit kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Cedit kelimesi, kesik ve yeni anlamlarına sahiptir. Anlamları bakımından öğrenilmesi gereken sözcük türleri arasında bulunuyor.

Cedit Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kitap okurken veya haber izlerken duyulan kelimelerin anlamları merak edilebiliyor. Okunan herhangi bir cümleyi anlayabilmek için kullanılan her kelimenin anlamını bilmek gerekir. Cedit kelimesi de, kişilerce anlamı öğrenilmek istenen bir kelimedir. Cedit sözcüğünün TDK karşılığı araştırılan önemli bilgiler arasındadır. Cedit, yeni ve kesik anlamlarıyla bilinen ve belirlenen anlamlarda kullanılması gereken bir kelime türüdür.

Cedit Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Kelimelerin TDK sözlük anlamları en çok araştırılan bilgilerdir. Cedit kelimesi de TDK'da merakla araştırılan bir kelimedir. Arapça kökenli olması ve günümüzde yaygın olarak kullanılması merak uyandırıyor. TDK'ya göre cedit kelimesi, yeni anlamına sahiptir. Yeni kelimesiyle aynı anlamda olan cedit kelimesi, farklı şekillerde kullanılabiliyor. Cümle içerisinde her iki kelimenin değil, sadece birinin kullanılması yeterli olacaktır. Cedit ve yeni sözcükleri aynı anlamı ifade ediyor.