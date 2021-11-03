Cedelleşmek ne demek, ne anlama gelir? Cedelleşmek kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Cedelleşmek kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Münazara Etmek

2- Atışmak

3- Çekişmek

4- Zıtlaşmak

5- Münakaşa Etmek

6- Polemiğe girmek

Cedelleşmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

yüzyıldan beri kullanılmakta olan cedelleşmek, farklı fikirlere sahip kişilerin münazara kurallarına uyarak tartışması demektir. Fikir uyuşmazlığından kaynaklanan cedelleşmede iki taraf da fikirlerini ve tezlerini öne sürer. Diğer taraf ise başka argümanlar sunarak karşı tarafın fikirlerini çürütür.

Cedel kelimesi aynı zamanda diyalektik demektir. Tez - Antitez - Sentez ile sonuca ulaşmak da cedelleşme olarak tanımlanır.

Cedelleşmek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre Cedelleşmek kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Tartışmak

İkinci Anlamı: Ağız dalaşı, polemik

Cedelleşmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Felsefenin Tutarsızlığı adlı kitapta İbn Rüşd ile İmam Gazali, ruh ve yaratılış gibi konularda cedelleşmiştir.

2- İki taraf da alttan almadığı için cedelleşme kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü.