Cedelleşmek ne demek, ne anlama gelir? Cedelleşmek kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Cedelleşmek kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Münazara Etmek
2- Atışmak
3- Çekişmek
4- Zıtlaşmak
5- Münakaşa Etmek
6- Polemiğe girmek
Cedelleşmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Cedel kelimesi aynı zamanda diyalektik demektir. Tez - Antitez - Sentez ile sonuca ulaşmak da cedelleşme olarak tanımlanır.
Cedelleşmek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı
Türk Dil Kurumuna göre Cedelleşmek kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Tartışmak
İkinci Anlamı: Ağız dalaşı, polemik
Cedelleşmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Felsefenin Tutarsızlığı adlı kitapta İbn Rüşd ile İmam Gazali, ruh ve yaratılış gibi konularda cedelleşmiştir.
2- İki taraf da alttan almadığı için cedelleşme kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü.