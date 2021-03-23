Cebi Delik ne demek? Cebi Delik deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Cebi delik deyimi, parasız pulsuz kişileri anlatmak için kullanılan bir deyimdir. Kullanım amacı olarak genelde insanların kişisel özelliklerini belirtmek için kullanılan bir deyimdir. Cebi delik deyiminin anlamını sizin için derledik.

Cebi Delik Deyimi Ne Demek?

Cebi delik deyimi, hiç parası olmayan kişiler için kullanılan bir deyimdir. Züğürt olan kişileri tarif edenler genel olarak cebi delik deyiminin kullanırlar.

Cebi Delik Deyiminin Anlamı Nedir? (TDK)

Cebi delik deyimi parasız olan ve cebinde para tutmayı başaramayan kişiler için kullanılmakta olan bir deyimdir. Beş parasız olan kişiler için genelde cebi delik deyimi kullanılır.

Cebi Delik Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Onda para ne arar cebi delik bir adamdır.