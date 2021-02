Ce Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? Ce Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı, Şartları Ve Harç Fiyatı (2020)

Ülkemizdeki ehliyet grupları A, A1, A2, B, BE, B1, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, F, G ve M olarak sıralanabilir. Bu ehliyet gruplarından C grubu sürücü belgeleri genel olarak kamyon ve çekici kullanımı için uygun olan sınıftır.

CE Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

CE sınıfı ehliyetler; ağırlığı 750 kilogramdan fazla gelen, yarı römork veya römorktan meydana gelen birleşik araçları kullanmak için gerekli olan sürücü belgesidir. CE sınıfı ehliyetler ile tır kullanmak mümkündür. CE sınıfı sürücü belgeleri yeni tır ehliyeti olarak da bilinmektedir.

CE Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı ve Şartları Nelerdir?

Ülkemizdeki her sınıf ehliyeti almak için belirlenmiş farklı şartlar bulunmaktadır. CE sınıfı tır kullanımına uygun bir sürücü belgesi edinmek için sürücü adaylarının en az 21 yaşında olması gerekmektedir. 21 yaşının altındaki sürücü adayları CE sınıfı ehliyete sahip olamamaktadır. Çünkü CE sınıfı ehliyetler ile normal motorlu taşıtlardan daha ağır ve kullanımı daha zor olan büyük kamyon tipi araçlar kullanılmaktadır. Bu nedenle sürücü adaylarının belirli 21 yaşının üzerinde olmaları şartı aranır.

CE sınıfı ehliyete sahip olmak için aranan bir diğer şart ise, daha önceden C sınıfı ehliyetin alınmış olmasıdır. C sınıfı ehliyetler ile her türlü kamyon ve çekici tipi araç kullanılabilmektedir.

CE Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Harcı 2020 Yılında Ne Kadardır?

Ülkemizde sürücü belgesi edinmek için her yıl ödenmesi gereken belirli bir harç miktarı ve değerli kağıt belgesi bulunur. Sürücü belgesi edinmek için ödenmesi gereken meblağ her yıl değişebilmektedir. 2020 yılı için CE sınıfı sürücü belgesi almak isteyen adayların; 1254,2 TL harç ücreti, 200 TL değerli kağıt bedeli ve 37 TL vakıf payı ücretini ödemiş olmaları gereklidir. Yani CE sınıfı sürücü belgesi almak isteyen sürücü adaylarının 2020 yılı için ödemesi gereken toplam ücret 1491,2 TL'ye denk gelmektedir.

CE sınıfı sürücü belgesi almak için kursa gitmek isteyen sürücü adaylarının ekstradan kurs ücreti de ödemesi gerekir. Kurs ücretleri başvurulan kuruma göre değişiklik gösterir.