Caz Yapmak ne demek? Caz Yapmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çevremizde derdini ve isteğini anlatmak amacıyla uzun süre boş boş konuşan insanlar muhakkak olur. Bazen istekleri yerine gelsin diye konu dışına çıkıp konuşmaya devam ederler. Caz yapmak deyimi bu durumu özetleyen ve tam anlamıyla anlata ve günümüzde sık sık kullanılan deyimlerden birisidir.

Caz Yapmak Ne Demek?

Caz yapmak deyimi boş konuşmak anlamında kullanılır. Alakalı konu dışında aykırı konular konuşmak anlamına gelmektedir.

Caz Yapmak Deyiminin Anlamı ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Boşa konuşmak, gevezelik etmek anlamında kullanılan bir deyimdir.

Caz yapmayı bırakırsan eğer söylediklerimi anlarsın ve soruları daha iyi cevaplama imkanı bulursun.