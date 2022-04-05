Çayönü Ve Çatalhöyük Antik Kentleri Hangi Çağa Ait Yerleşim Yerleridir?

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Günümüzde Konya şehrinin güneydoğusunda bulunan Çatalhöyük ve Çayönü yaklaşık olarak 9 bin yıl önce yerleşim yeri olmuştur. Günümüzde antik kent olan bu yerler ülkemizde kültürel açıdan büyük öneme sahiptir.

Çatalhöyük Antik Kentleri Hangi Çağa Ait Yerleşim Yerleridir?

Çatalhöyük Orta Anadolu'da günümüzden 9 bin yıl önce yerleşim yeri olmuş bir antik kentidir. Çok geniş bir Neolitik Çağ ve Kalkolitik Çağ yerleşim yeridir. Batı ve doğu taraflarında iki höyük bulunmaktadır. Doğu Çatalhöyük olarak adlandırılan yerleşme Neolitik Çağda iskan görmüştür. Batı Çatalhöyük olarak adlandırılan batıdaki höyük ise Kalkolitik Çağda iskan görmüştür.

Çayönü Antik Kentleri Hangi Çağa Ait Yerleşim Yerleridir?

Çayönü antik kentinde ise ilk yerleşme M.Ö. 10200 yıllarında gerçekleşmiştir. Bölgede yaklaşık olarak M.Ö. 4200 yıllarına kadar yaşanmıştır. 6000 yıl boyunca farklı mimarı tasarımlarda binalar kurulmuş ve günümüze gelen ilk örnekleri ise taş temelli kerpiç binalardır. Yerleşimin ilk yıllarında domuz, geyik ve keçi anlanmıştır. Fakat Çayönü kazılarında M.Ö. 8500 yıllarından kalma buğday ve baklagillere rastlanmıştır.