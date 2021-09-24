Çay Türleri Ve Faydaları Nelerdir? Siyah Çay Ve Bitki Çaylarının İsimleri, Tarifleri..

Haberin Devamı

Çay türleri coğrafyalara göre farklılık göstermektedir. Türkiye genelinde en fazla siyah çay tüketilir. Bunun yanı sıra yeşil çay ve çeşitli bitki çayları da bulunmaktadır. Uzak Doğu ülkelerinde genellikle yeşil çay ve türevleri bulunuyor.

Çay Türleri ve Faydaları Nelerdir?

Dünya genelinde çay, sudan sonra en fazla tüketilen içecek çeşitlerinden bir tanesidir. Türkiye, İngiltere ve Hindistan en çok çay tüketen ülkeler olarak biliniyorlar. Çay türlerinin ise sağlığa çok sayıda faydası bulunmaktadır. Yeşil çay genellikle kilo vermek isteyen kişiler tarafından tüketilmektedir. Diyet listelerinde de genellikle yeşil çaya yer verilmektedir. Bunun yanı sıra yeşil çay kansere yakalanma riskini de azaltmaktadır. Türkiye'de çok fazla yetiştirilen siyah çay açık olarak içildiği takdirde kalp krizi riskini azaltması ile bilinir. Siyah çay diş ve damak hastalıklarını da azaltması ile biliniyor.

Siyah Çay ve Bitki Çaylarının İsimleri

Haberin Devamı

Günümüzde dünya üzerinde birbirinden farklı ve çok sayıda çay türü bulunuyor. Özellikle Uzak Doğu ülkelerinde yeşil çay çok fazla tüketilmektedir. Ayrıca Pu- Erh Çayı da Çin'de üretilerek dünyaya yayılmıştır. Pu-erh çayının kafein oranı diğer çaylara göre çok yüksektir. Siyah çay, Türkiye'de en fazla yetiştirilen ve tüketilen çay olarak bilinir. Siyah çay içerisinde tein ve kafein seviyesi çok yüksektir. Bu nedenle siyah çayın çok fazla tüketilmesi de önerilmez. Siyah çay fazla tüketildiğinde çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Beyaz çay ise genellikle Avrupa'da çok sık tüketilmektedir. En doğal çay olarak bilinen beyaz çayın antioksidan oranı da yüksektir. Beyaz çay metabolizmayı hızlandırdığı için yağ yakımını da arttırmaktadır. Tüm çayların ötesinde bazı bitkilerden ve meyvelerden de çay yapılmaktadır.

Siyah Çay ve Bitki Çaylarının Tarifleri

Siyah çay yapılırken demleme metodu kullanılır. Su iyice kaynadıktan sonra siyah çayın üzerine konulur. Yaklaşık 10- 15 dakika demlenen siyah çay kişisel isteğe bağlı olarak şekerli ve ya şekersiz olarak servis edilir. Siyah çay, yeşil çay, biberiye ve ıhlamur gibi çaylar yaprak çay oldukları için demlenerek hazırlanır. Zencefil, meyan kökü ve zerdeçal gibi kök bitkilerin çayları yapılırken ise kök bitkiler suda iyice kaynatılır. Özellikle kış mevsiminde kök çaylar yoğun olarak tüketilir. Yasemin, nar çiçeği ve papatya gibi çiçek çaylar sıcak suda kısa sürede demlenir. Çiçek özlü çayların çoğu kişide rahatlatıcı bir etkiye sahip olmaları ile bilinmektedir.

Bitki Çayları Faydaları Nelerdir?

Haberin Devamı

Bitki çaylarının insan sağlığına pek çok faydası bulunmaktadır. Her derde deva olan bitki çayları genellikle boğaz rahatsızlıklarını iyileştirir. Kullanım ihtiyacına göre bitki çayları afrodizyak etki de sağlayabilir. Cinsel isteği arttırabilen bitki çayları lohusalıkta da kullanılabilir. Bazı bitki çayları bebeklerde sakinleştirici bir etki de bırakabilir. Bebeklerde bitki çayı kullanılacak ise alerji durumlarına da mutlaka bakılmamalıdır. Kimi hastalıkların iyileştirilmesi için bazı bitki çaylarına ihtiyaç duyulur. Bitki çaylarından bazıları ödem atıcı ve bağırsak etkilerini düzenleyici aktivite içinde bulunur. Özellikle metabolizmayı çalıştıran bitki çayları zayıflamaya da yardımcı olacaktır.

Haberin Devamı

Bitki Çayları Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Genellikle kış aylarında tüketilen ıhlamur çayı kişiyi sakinleştirirken kalp çarpıntısına da iyi gelmektedir. Rezene çayı ise genellikle anne ve bebekler tarafından tüketilmektedir. Papatya çayı ise depresyona iyi gelir.