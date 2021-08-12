Çay Kaç Dakikada Demlenir? Çayın Ortalama Demlenme Süresi..

Çay demlenirken çaydanlık kullanılır. Üst kısmına çay ve su koyulmaktadır. Alt kısımda ise sadece su bulunur.

Çay Nasıl Yapılır?

Çaydanlığın alt kısmına su koyup kaynaması beklenir daha sonra çaydanlığın üstüne yeteri kadar çay atılır ve kaynamış su üst çaydanlığa dökülür. Sonrasında alt ve üst çaydanlık birlikte kısık ateşte demlenmeye bırakılır.

Çay Kaç Dakikada Demlenir?

Alttaki çaydanlıkta kaynayan su üste boşaldıktan sonra boşalan alt demliğe tekrar su eklenir ve kaynaması beklenir. Kaynayana kadar olan kısım demleme kısmıdır. Demleme yapıldıktan sonra yirmi dakika kısık ateşte bekletilir. Çayın demlenme süresi otuz, otuz beş dakika arasında gerçekleşir.