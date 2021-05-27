Çav Bella Nedir? Hikayesi Nedir? Çav Bella Hangi Ülkeye Ait?

Çav Bella Bella Ciao olarak bilinen bir şarkıdır. Ülkemizde de Çav Bella olarak bilinmektedir. Türkiye'de ilk kez 1980 yılında Grup Yorum tarafından "Çav Bella" şeklinde uyarlanmıştır.

Çav Bella Nedir?

Çav Bella bir halk şarkısıdır. Tarihte bu şarkının yazarı tam olarak bilinmemektedir. 1 dakika 48 saniyeden oluşan bir şarkıdır. İtalyanca dilinde "elveda güzelim" olarak da çevrilmiş bir şarkıdır. Çav Bella tarihte ilk kez 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmıştır. Kısa süre içerisinde ünü dünyaya yayılmıştır. Protest halk şarkılarından olan Çav Bella özellikle sol görüşlü kişiler tarafından benimsenmiştir. Bu şarkının melodisi de ilk kez bir İtalyan halk sanatçısı tarafından 1962 yılında bestelenmiştir.

Hikayesi Nedir?

Bir zamanlar İtalya'nın kuzeyinde yer alan Po ovasında çalışan işçiler ve köylüler kötü ve ağır koşullar altına çalışmak zorunda kalıyormuş. Bundan dolayı şartları ise iyice kötüleşmeye başlamış. Köylüler kendi arasında ise bu şarkıyı bestelemiştir. İsyankar bir beste olarak bilinen Çav Bella şarkısı ilk kez 19. yüzyılın sonlarında burada söylenmiştir. Söz yazarı ise anonim olarak bilinir.

Çav Bella Hangi Ülkeye Ait?

Çav Bella ilk kez İtalya'da 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmış bir halk şarkısıdır. İtalya'ya ait olarak bilinmektedir.