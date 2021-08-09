Çatlak Nasıl Anlaşılır? Elde, Ayakta, Bacakta, Burunda, Kaburgada Ve Dirsekte Çatlak Nasıl Belli Olur

Çocukluktan beri hemen herkesin başına çatlak, kırılma, kayma gibi iskelet sistemini etkileyen ve zorlayan durumlar gelmiştir. Sıklıkla duyduğumuz bu rahatsızlık tedavi edilebilir bir durumdur. Bu nedenle hasar oluştuğu zaman derhal doktora gidilmesinde fayda vardır. Bu gibi durumlar kolay anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü bölgede ciddi acı ve ağrılara sebep olabilmektedir. Derhal müdahale edilmesi gerekmektedir.

Çatlak Nasıl Anlaşılır?

Çatlak olan kemikte, hasarın oluştuğu anda bir şişlik meydana gelmez fakat ilerleyen saatlerde şişlik kendisini gösterir. Çatlağın meydana geldiği bölgede darbe izi oluşur. Yavaş yavaş başlayan ağrı şiddetini artırarak bölgede uyuşma hissinin oluşmasına neden olur. Çatlak oluşumunun en belirgin belirtisi ise bölgede yanma hissinin oluşmasıdır.

Elde, Ayakta, Bacakta, Burunda, Kaburgada ve Dirsekte Çatlak Nasıl Belli Olur?

İskelette meydana gelen kırıklar genellikle onu meydana getirmiş olan kuvvet ile doğru orantılıdır. Şiddetli olmayan bir kuvvetin etkisi ile oluşan kırıklarda, kemik parçaları birbirinden ayrılmamaktadır. Bu durumlara çatlak adı verilir. Her insanın ağrı eşiği birbirinden farklıdır. Bu nedenle meydana gelen çatlakları el ile muayeneden tam olarak anlamak mümkün değildir.

Kemikte çatlak oluşumu derhal tedavi edilmezse kırıklara dönüşebilir. Yani kemik parçaları birbirinden uzaklaşabilir. Bu durum çatlaktan daha zor ve uzun bir tedavi süreci demektir. Kırılmalar oluşum şeklinden dolayı çatlaklara göre daha sancılı bir süreçtir. Çatlak kemik genellikle kol ve bacak kemiklerinde görüldüğü gibi kaburga kemiğinde de gözlemlenebilmektedir.

Kişi düşme, burkulma gibi ufak kuvvetlerin etkisinde kalmış ve ağrı başlamışsa mutlaka en yakın hastaneye gitmesi gerekmektedir. Evde tek başına yapılabilecek bir tedavi olmayan çatlaklar, kişilerin ağrı eşiğine göre ciddi sancılara sebep olabilmektedir. Bu nedenle evde tedavi etmeye çalışmak yerine mutlaka bir doktora gidilmesi ve kesin bir teşhis konulması oldukça önemlidir.

Hastanede doktor bir radyolojik tetkik ile çatlağın oluştuğu bölgenin tespitini yapar. Ağrı oluşmaması hasar olmadığı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle erken müdahale oldukça önem taşımaktadır.

Çatlak Kemik Tedavisi

Çatlak kemik, kendiliğinden iyileşebilen bir durum değildir. Bir uzman doktor tarafından tedavi yapılması gerekmektedir. Doktor tarafından uygulanan çatlak tedavisi kısa süre içerisinde etkisini gösterecektir. Hastanın durumuna, çatlağın yerine ve boyutuna göre tedavi süresinde değişkenlikler olabilmektedir. Küçük çocuklarda iyileşme kısa bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşirken, 50 yaş üzerindeki kişilerde bu süre daha uzun olabilmektedir.

Çatlak kemik tedavisinde, çatlağın yeri net olarak belirlendikten sonra alçı işlemi yapılır. Çatlağın durumuna göre alçıya almaya gerek kalmayabilir. Bu nedenle doktor bölgeyi sargı ile sabitleyebilir. Atel takabilir. Fakat çatlak işlemlerinde en etkili koruma ve tedavi yöntemi alçıya alma işlemidir.

Çatlak Kemiğin İyileşme Süresi

Çatlak kemiklerde iyileşme süresi kişilerin yaşına göre değişkenlik göstermektedir. Genellikle bir çatlağın iyileşmesi ortalama 4 - 6 haftasında seyretmektedir. Bu süre içerisinde çatlağın oluştuğu kemik kaynamaya başlar ve oluşan ağrı süre içerisinde geçer.

Yeni iyileşen kemik hassas bir yapıda olur. Bu nedenle tedavi bittiğinde daha temkinli olmakta fayda vardır. Aşırı hareket tedavi sonrasında önerilmemektedir. Kemiklerimizin yapısında kalsiyum elementi vardır. Bu nedenle kalsiyum açısından zengin olan besinlerin tüketilmesi kemiklerin güçlenmesini sağlayacaktır.