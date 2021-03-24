Çatık Kaş ne demek? Çatık Kaş deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler günümüzde hem yazılara hem de konuşmalara derinlik katan önemli vurgular yapılmasını sağlayan sözlerdir.

Çatık Kaş Ne Demek?

Çatık kaş deyiminin anlamı kızgın, öfkeli ve de sinirli olan kişinin öfkesini kaşlarını birbirine yaklaştırıp göstermeye çalışması anlamına gelmektedir.

Çatık Kaş Deyiminin Anlamı Ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

​​​​​Çatık kaş deyimi halk arasında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. İnsanların hissettikleri duygular yüzlerine yansımaktadır. Üzüntü, sinir, acıma, öfke ne olursa olsun genelde kişilere yüzüne yansıtır. Herhangi bir olaya kızmış olan kişi içindeki duygular yüzüne yansıyınca kaşlarını çatmasına sebep olur ve yapılan bu durumdan hiç hoşlanmadığını belirtir.

Çatık kaş deyimi ile ilgili örnek cümle,

Öğretmen, yaramazlık yapmış olan öğrencilerine kaşlarını çattı.