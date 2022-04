Catch 2. Ve 3. Hali Nedir? Catch Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Catch 2. ve 3. Hali Nedir?

Catch fiili düzensiz fiiller grubu içerisinde yer almaktadır. Catch fiilinin yakalamak ve yetişmek gibi anlamlara geldiği bilinmektedir. İngilizcede de sıklıkla kullanılmakta olan kelimeler arasında yer almaktadır. Catch kelimesinin kullanımı ise cümlenin zamanına göre değişiklik göstermektedir. Catch fiilinin ikinci hali caught ve üçüncü hali de caught olarak bilinmektedir.

Düzenli fiiller yazıldığı zaman fiile -ed takısı getirilir. Düzensiz fiillerde ise fiilin ikinci ve üçüncü hallerinin bilinmesi ve o şekilde yazılması gerekmektedir.

Catch Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

I caught two fish.

He ran to the station and caught the train.

The balloon has just caught in the tree.

I have caught a terrible cold.