Çatal Kazık Yere Batmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri geçmişten günümüze aktarılmış eğitici olan, öğüt veren ve bilgilendirici özelliklere sahip kaliteli yapısı bulunan sözlerdir. Bu atasözlerinden birisi de ' Çatal Kazık Yere Batmaz ' cümlesidir. Pek çok diyalog esnasında bu söz uygun zamanlarda kullanılmaktadır.

Çatal Kazık Yere Batmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Anlamı Nedir?

Bu atasözünün anlamı; Bir konuda ya da bir işte birden çok kişi söz sahibi olursa o iş ve konuda iyi şeyler olmayacağı ve kötü gideceği şeklinde açıklanmaktadır.

Çatal Kazık Yere Batmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Bu atasözü cümle içinde; ' Ev İşi Yaparken Bana Karışan Çocuklarıma Çatal Kazık Yere Batmaz diyerek kovdum ' şeklinde kullanılmaktadır.