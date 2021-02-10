Çatal Kazık Yere Batmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri geçmiş yıllarda söylenen özlü sözlerin günümüze kadar ulaşıp kalıplaşmış olan sözlerdir. Günümüzde atasözleri çok sık ve etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle kullanım anlamları ve alanları bakından oldukça önemli bir yapıya sahiptir. Sizde atasözlerinin ne anlama geldiğini, nerelerde kullanıldığını öğrenebilir ve buna göre kullanım sağlayabilirsiniz. Atasözleri ne demek? Atasözleri ne anlama gelir detayları ile derledik.
Atasözleri geçmişten günümüze aktarılmış eğitici olan, öğüt veren ve bilgilendirici özelliklere sahip kaliteli yapısı bulunan sözlerdir. Bu atasözlerinden birisi de ' Çatal Kazık Yere Batmaz ' cümlesidir. Pek çok diyalog esnasında bu söz uygun zamanlarda kullanılmaktadır.
Çatal Kazık Yere Batmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Anlamı Nedir?
Bu atasözünün anlamı; Bir konuda ya da bir işte birden çok kişi söz sahibi olursa o iş ve konuda iyi şeyler olmayacağı ve kötü gideceği şeklinde açıklanmaktadır.
Çatal Kazık Yere Batmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?
Bu atasözü cümle içinde; ' Ev İşi Yaparken Bana Karışan Çocuklarıma Çatal Kazık Yere Batmaz diyerek kovdum ' şeklinde kullanılmaktadır.
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