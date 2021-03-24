Çat Pat ne demek? Çat Pat deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Deyimler ve atasözlerini çok sık kullanırız. Çünkü günlük hayatımızda insanlarla konuşurken işimizi kolaylaştırırlar. Herhangi bir konu hakkında uzun uzun konuşmak yerine tek bir atasözü ya da deyim söylemek yeterli olur. Bu yüzden herkesin bildiği pek çok deyim ya da atasözü vardır. Bu deyimlerden biri de çat pat deyimidir. Peki, çat pat deyimi ne anlama gelir ve cümle içinde kullanımı nasıldır? İşte bu konu hakkında tüm bilinmesi gerekenler.
Çat pat, bir şeyin az çok bilinmesi, az çok konuşulması gibi anlamlarda kullanılan bir deyimdir. Ara sıra ya da zaman zaman anlamlarında da kullanılabilir.
Çat Pat Ne Demek?
Bir şeyin zaman zaman ya da uygunsuz zamanlarda gerçekleşmesi anlamında kullanılan bir deyimdir.
Çat Pat Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?
Az çok, yalan ya da yanlış bir biçimde anlamına gelir. Ara sıra anlamında da kullanılmaktadır. Uygunsuz zamanlarda ya da vakitli vakitsiz gelen kişiler için de kullanılır.
Çat Pat Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Bizim eve çat pat geldiği gibi, neden geldiği hakkında da çat pat konuşuyor.