Çat Kapı ne demek? Çat Kapı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çat kapı, herhangi bir kimseyi haber vermeden, bir anda ziyaret etmek anlamında kullanılan bir deyimdir.

Çat Kapı Ne Demek?

Çat kapı, herhangi bir insanı ya da insan topluluğunu, bir anda basmak, ziyaret etmek anlamına gelmektedir.

Çat Kapı Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Beklenmedik bir zamanda kapının çalınması ya da ziyarete gelinmesi anlamına gelir. Bir kimse hiç kimseyi beklemediği bir vakitte birileri tarafından ani olarak ziyaret ediliyorsa, o kimse çat kapı olarak ziyaret edilmiş demektir. Bir insan çat kapı gelebileceği gibi, bir haber de çat kapı gelebilir.

Çat Kapı Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Onların gelmesini hiç beklemiyorduk, çat kapı içeri girdiler.