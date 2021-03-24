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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 24.03.2021 - 03:27 | Son Güncelleme:

Çat Kapı ne demek? Çat Kapı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Çat Kapı ne demek? Çat Kapı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri de, deyimler de yaşadığınız toplumda çok fazla ve sıklıkla kullanılmaktadır. Çünkü bu sayede az sözle çok şey anlatılmaktadır. Herkesin zihninde mutlaka pek çok atasözü ya da deyim vardır. Bu deyimlerden biri de çat kapı deyimidir. Peki, çat kapı deyimi ne anlama gelmektedir ve bu deyim cümle içerisinde nasıl kullanılır? İşte bu konu hakkında tüm merak edilenler.

Çat kapı, herhangi bir kimseyi haber vermeden, bir anda ziyaret etmek anlamında kullanılan bir deyimdir.

 Çat Kapı Ne Demek?

 Çat kapı, herhangi bir insanı ya da insan topluluğunu, bir anda basmak, ziyaret etmek anlamına gelmektedir.

 Çat Kapı Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

 Beklenmedik bir zamanda kapının çalınması ya da ziyarete gelinmesi anlamına gelir. Bir kimse hiç kimseyi beklemediği bir vakitte birileri tarafından ani olarak ziyaret ediliyorsa, o kimse çat kapı olarak ziyaret edilmiş demektir. Bir insan çat kapı gelebileceği gibi, bir haber de çat kapı gelebilir.

 Çat Kapı Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 Onların gelmesini hiç beklemiyorduk, çat kapı içeri girdiler.

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