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Cassowary Kuşu Nedir Ve Nerede Yaşar? Cassowary Özellikleri Ve Türleri

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Cassowary Kuşu Nedir Ve Nerede Yaşar Cassowary Özellikleri Ve Türleri

Dünya çapında en ilginç kuş türleri arasında cassowary kuşu gelmektedir. Aynı zamanda tepeli deve kuşu olarak da bilinen bu kuş türü, deve kuşuna oldukça benzer bir yapıya sahiptir. Peki, cassowary kuşu nedir ve nerede yaşar? Cassowary özellikleri ve türleri üzerine merak edilen detayları derledik.

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 Daha çok tropik ormanlarda ön plana çıkan cassowary kuşu türleri, Aynı zamanda bu şekilde iklimi bulunan dünyanın birçok farklı ülkesinde de bulunmaktadır. Özellikle yüz hatları ile beraber ibibiği ve gagası üzerinden ilgi çeken oldukça farklı bir kuş türü olduğunu ifade etmek mümkün.

 Cassowary Kuşu Nedir?

 Latince ismi üzerinde casuarius olarak bilinen cassowary kuşu, aynı zamanda tepeli devekuşu olarak ifade edilir. Tepeli devekuşu türlerini içeren bir cins kuşu olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda taksonomi üzerinden bakıldığı vakit koşucu kuşlar arasında yer alıyor. Genelde Gine tropik ormanları içerisinde yaşaması ile beraber, aynı zamanda Avustralya ve aru adalarında da görülür. Mavi renkli yüzü ve ilginç ibiği ile beraber dünyanın en farklı ve özel kuş türleri içerisinde yer aldığını söylemek mümkün.

 Cassowary Kuşu Nerede Yaşar?

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 En çok merak edilen konular arasında bu kuş türü için hangi bölgelerde yaşıyor olduğu geliyor. Bu bağlamda genelde yumuşak ve tropik bölgeyi seven bir kuş türü olduğunu ifade etmek mümkündür. O yüzden yine tropik ormanları, Avusturya Bölgesinin kuzey kısımları ya da aru adalarında görülen bir kuş türüdür. Tabii bunun dışında dünyanın birçok tropikal bölgesinde de rastlanan özel ve nadide kuşlar içerisinde geliyor. Türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı için, aynı zamanda asgari şartlar kapsamında koruma altında olan kuşlar içerisinde bulunduğunu söylemek mümkün.

 Cassowary Kuşu Özellikleri

 Cssowary kuşunun birçok değişik özelliği bulunmaktadır. Bu özellikleri ile beraber fiziksel görüntüsü üzerinden ilgi çeken ve nadir kuş türleri içerisinde bulunduğunu ifade etmek gerekir.

 - Deve kuşu türleri içerisinde yer alan bir cins kuştur.

 - Koşucu kuşlar alt sınıfına aittir.

 - Ağırlığı yaklaşık olarak 44 ile 50 kilogram arasında değişkenlik göstermektedir.

 - Uzunluğu ise 1 metre ile 1,7 metre arasında farklılık yaratır.

 - Avustralya'nın en ağır kuşu olarak bilinir.

 - Uzaktan bakıldığı zaman kıla benzeyen ancak kıl olmayan tüylere sahiptir.

 - Baş bölgesi mavi, gözleri sarı ve ten renginde ibibiği bulunur.

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 Genel anlamda Yukarıdaki özellikleri ile ön plana çıkan cassowary kuşu, nadide ve özel kuş türleri içerisinde geliyor. Aynı zamanda oldukça iri bir kuş türü olması ile beraber, diğer yandan tehlikeli kuşlar arasında da geldiğini söylemek mümkün. Bu sebepten dolayı mümkün olduğu kadar uzak durulması gereken kuşlar içerisinde bulunuyor.

 Cassowary Türleri

 Cassowary kuşu 3 farklı tür üzerinden ön plana çıkmaktadır. Her birinin kendine özgü fiziksel ya da yaşamsal açıdan farklılıkları bulunur. Bu farklılıklar ile beraber dünyanın birçok değişik bölgesinde yaşayan bir kuş türü olduğunu ifade etmek gerekir. Günümüzde türleri üzerinden ilgi çeken ve hala araştırılan kuşlar arasında yer alıyor.

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 - Çift gerdanlı cassowary kuşu

 - Tek gerdanlı cassowary kuşu

 - Gerdanı olmayan cüce cassowary kuşu

 Genel anlamda bu üç farklı tür üzerinden ön plana çıkması ile beraber, aynı zamanda yaşam bölgeleri açısından da farklılık göstermektedirler. Tabii ayrıca boyutları ve üzerindeki renkleri de farklılık ortaya çıkarır. Bu durum genelde yüz ve baş ile beraber boyun bölgesinde yer alan renk değişkenli üzerinden anlaşılır. Tabii elbette gerdanı olup olmamasına bağlı şekilde bu kuş türleri birbirinden ayrılmaktadır.

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