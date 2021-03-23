Cartayı Çekmek ne demek? Cartayı Çekmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Cartayı çekmek deyimi, argo bir şekilde ölmek kelimesi yerine kullanılan bir deyimdir. Cartayı çekmek ilk duyulduğu zaman ne anlama geldiğini tahmin edilemeyen bir deyim olarak söylenebilir. Siz de eğer bu deyimi duyduysanız ne anlama geldiğini merak etmiş olabilirsiniz. Sizin için cartayı çekmek deyimini açıkladık.

Cartayı Çekmek Deyimi Ne Demek?

Cartayı çekmek deyimi, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtmek için kullanılan bir deyimdir. Ölen bir kişinin durumunu belirten cartayı çekmek deyimi vefat etmenin argo bir şekilde ifade edilmesidir.

Cartayı Çekmek Deyiminin Anlamı Nedir? (TDK)

Cartayı çekmek deyimi, ölmek anlamında kullanılan bir deyimdir. Hayatını kaybeden kişiler için kullanılır.

Cartayı Çekmek Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Yaşı zaten iyice ilerledi yakında cartayı çeker.