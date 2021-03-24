Çarşamba Pazarı ne demek? Çarşamba Pazarı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çarşamba pazarı deyimi, bir yerin veya alanın çok fazla dağınık olduğunu veya karışık olduğunu anlatmak için kullanılır.

Çarşamba Pazarı Ne Demek?

Çarşamba pazarı günlük hayatta kullanılan bir yüz ifadesi biçimini anlatan ifadedir. Çok sık kullanılmaktadır. Anlamı şu şekildedir: Bir insanın girdiği bir alanda çok net şekilde görülen ortalığın dağınıklığını veya bozukluğunu tanımlar.

Çarşamba Pazarı Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Çarşamba pazarı deyimi TDK tarafından tanımlanmıştır. Anlamı şu şekildedir: Her şeyi dökük saçık ortada olan yer, karmakarışık, darmadağın yer.

Çarşamba Pazarı Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Çarşamba pazarı deyimi günlük hayatta geçen sohbetlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Cümleye örnek olarak şunu verebiliriz: İki gün eve gelmedim diye ortalık çarşamba pazarına dönmüş.