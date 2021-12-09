Çarpma işlemine göre tersi ne demek ve nasıl alınır? Çarpma işlemine göre tersi olmayan sayılar

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Belli bir anlama sahip olmasıyla beraber, herhangi bir sayının çarpma işlemi kapsamında tersi yine aynı sayının ortaya çıkmasına neden olur. Bu durum neticesinde ise daha çok rasyonel sayıların üzerinden ifade edilmesi söz konusu olmaktadır. Böylelikle her türlü matematik işleminin yapılması sırasında çok daha pratik ve basit bir sonuç elde etme olanağı ortaya çıkar. Çarpma işlemine göre tersine konusu matematik dersi içinde muhakkak bilinmesi gerekli olan konulardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çarpma İşlemine Göre Tersi Ne Demek ve Nasıl Alınır?

Matematikte bir sayı hangi sayı ile çarpılırsa sonuç bir çıkar şeklindeki sorunun cevabı, bu sayının çarpma işlemi doğrultusunda tersi işlemini su yüzüne çıkarır. Bir başka ifadeyle yapılmış olan bu işlem sonucunda çarpma işlemine göre tersi ile beraber bir sonucu ortaya çıkarmaktadır. Bu işlemin tanımı ise şu şekilde yapılır: Çarpımları bir olan iki adet rasyonel sayının birbirlerine göre tersine, çarpma işlemi kapsamında tersi şeklinde ifade edilmektedir. Böylelikle iki adet rasyonel sayı üstünden yapılan işlem sonucunda, her zaman sonuç 1 çıkar.

Bir sayının çarpma işlemine göre tersini bulmak için ise, payın ve paydasının yer değiştirilmesinin gerekliliği söz konusudur. Yani burada iki ayrı rasyonel sayıyı ele alınması durumu söz konusudur. Bu rasyonel sayılar üzerinden işlem yapılır. Bu konu için ise şöyle bir örnek verilebilir:

3/8 x 8/3=1

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Yukarıda verilmiş olan örnekte görüldüğü üzere rasyonel bir sayının pay ile paydaları yeri değiştirdiğinde, yapılmakta olan çarpma işlemi üstünden sonuç bir çıkar. Bu durum neticesinde hangi rasyonel sayı seçilmiş olursa olsun, muhakkak ve her zaman sonuç bir olarak çıkar. Bu konuyla alakalı diğer örnekler ise şu şekilde verilebilir:

27/38 x 38/27 = 1

658/74 x 74/658 = 1

77/44 x 44/77 = 1

421/368 x 368/421 = 1

Çarpma İşlemine Göre Tersi Olmayan Sayılar

Bir defa şunun bilinmesinde oldukça büyük bir yarar olacaktır. Öncelikle gerçek sayılar kümesinde her sayının çarpma işlemine göre tersi olan sayılar vardır ama "0" sayısı bu sayıların dışında kalmaktadır. Bunun sebebi ise bir matematik işlemi yapıldığı durumlarda 1 tanımsızdır . Yani yapılan işlemin sonucu 0 olmaktadır. _____

0

yani cevap 0 olmaktadır.

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“Bir sayıyı hangi sayı ile çarparsak sonucu 1 olarak çıkar?” sorusunun yanıtı o sayının çarpma işlemine göre tersini vermektedir.

Çarpma işlemine göre ters eleman: Çarpım sonuçları 1 olan iki rasyonel sayı çarpma işlemine göre birbirinin tersi olma özelliği barındırmaktadır. Bir sayının çarpmaya göre tersinin bulunması için ise işlem yapılacak olan bir sayının çarpma işlemine göre tersini bulmak için pay ve paydanın yerini değiştirmek gerekir.

Böylece çarpma işleminde göre tersini bulmak için pay ve paydanın yerini değiştirilir. Bir çarpma işleminde tersi olmayan sayı için ise pay ve paydanın yeri değiştirilmez. Bu durumda da çarpa işlemine göre tersi olmayan sayılar elde edilir. Yani çarpa işleminde tersi olmayan sayıyı bulmak için yapılan pay ve paydanın yerinin değiştirilme işlemi yapılmaz. Böylelikle de elde edilen sayının çarpa işlemine göre tersi olamayan sayıların elde edilmesi durumu söz konusu olur.