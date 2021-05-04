Çarpım Tablosu Nedir Ve Nasıl Ezberlenir? 1'ler, 2'ler, 3'ler, 4'ler, 5'ler, 6'lar, 7'ler, 8'ler Ve 9'lar Öğrenme Ve Ezberleme

Çarpım Tablosu Nedir?

Çarpım tablosu, içerisinde yer alan rakamların katlarını oluşturan ve her sayının 10 ile çarpılmasına kadar devam eden bir çarpma işlemlerinin yer aldığı tablodur. Çarpım tablosu ile birlikte daha hızlı bir işlem yapmak, kolay olacaktır.

Çarpım tablosunun kullanılmasında sayıların katlarının ilerleyici ve sayıların ilerleyiş tarzına dikkat edilmelidir. İşlemlerin kısalmasında ve daha büyük sayıların çarpılmasında öncelikli gereken bilgilerden bir tanesidir.

Çarpım tablosu içerisinde sayılar, katlarını oluşturur. Sayıların katlarını bilmek, işlemler sırasında kolay bir şekilde yazılmasını sağlar. Çarpım tablosunun mantıklı ve düzenli bir ilerleyici bulunmaktadır. Bu nedenle mantığı kapmak aynı zamanda ezberden bilmeyi de oluşturur.

Çarpma işlemlerinin yapılmasında büyük kolaylık sağlayacaktır. Ezberleme aşamasında soruların yanında yer alabilir. Bu sayede takılma durumlarında kontroller sağlanmış olacaktır. Daha fazla işlem yapılmaya başladıkça ezberlemek daha kolay olacaktır.

Çarpım Tablosu Nasıl Ezberlenir?

Çarpım tablosunun ezberlenmesi, çarpma ve bölme işlemleri için büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Matematik içerisinde sayılar kat şeklinde ilerlemekte ve 4 işlem içerisinde yer alan işlemler de bu şekilde ilerlemektedir.

Çarpma tablosunun ezberleme aşamasında her bir sayının katlarının 10 katına kadar ilerlediğinin anlaşılması gerekmektedir. Sayıların katlarını oluşturan ve kaç kere kaç ile devam etmesini ilk başta anlaşılması gerekmektedir.

Çarpım tablosu ezberlemede ikinci olarak sayıların 10 katı ve 5 katı seçeneklerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu sayede hangisine daha yakınsa bulmak daha kolay olacaktır. Sayıların katlarının ne yöne daha yakın olduğunu bilmek, aynı zamanda sayı*sayının anlaşılmasına fayda sağlayacaktır.

Çarpım tablosunun içerisinde yer alan sayıların kendi katları ve basit katları bulunmaktadır. Ezberleme aşamasında daha kolay olan aşamaların anlaşılması öncelik olmalıdır. Ardından sayıların kendi aralarında ki çarpımları daha hızlı anlaşılacaktır.

1'ler, 2'ler, 3'ler, 4'ler, 5'ler, 6'lar, 7'ler, 8'ler Ve 9'lar Öğrenme ve Ezberleme

Çarpım tablosu içerisinde yer alan 1 ve 1’in katları, aslında sayıların kendileri ile çarpılmasına eş değerdir. 1 sayısı çarpma işlemlerinde etkisiz elemandır. Bu nedenle sayılar sabit bir şekilde kalacaktır.

Çarpım tablosunun içerisinde yer alan küçük sayıların ezberlenmesi daha kolay olacaktır. 2 ve 2’nin katları da aynı şekilde olacaktır. 2 sayısının çarpımlarda, karşıdaki sayının 2 ile çarpılmasına eşit olacaktır. Bu nedenle büyük sayılar ile çarpılmasında büyük sayı kullanılmalıdır.

Çarpım tablosu içerisinde aynı şekilde yer alan ters halleri de bulunmaktadır. Yani 3 ile 9’un çarpılması, aynı zamanda 9 ile 3’ün çarpılmasına eşit olacaktır. Çarpım tablosu ezberlemekte 5’e kadar olan sayılarda tersleri ile işlemler yapılmalıdır.

5 ve üzerinde yer alan sayılarda 5 katları ve 10 katlarının ezberlenmesine özen gösterilmelidir. Bu aşamadan sonrasında bir sayının 4 ile çarpılması, 5 ile çarpılmasının 1 eksiği olacaktır. Ya da 9 ile çarpılması, 10 ile çarpılmasında 1 kere eksik olacaktır.

Çarpım tablosunun ezberlenmesinde daha pratik düşünülmelidir. Bu sayede ezberler değil, işlemler içinde pratik çözümler etki edecektir. Bu aşamada sayıların kendileri ile çarpılmalarına bakılmalıdır. Sayıların kendileri ile çarpılmaları daha akılda kalıcı olacaktır. Ardından bu ezberlerin akılda kalabilmesi için simgeler kullanılabilir. Bu sayede beyin içerisinde bilgiler daha kalıcı bir hale gelecektir.

Çarpım tablosu, çarpma işlemlerinde kısa yollar oluşturur. Bu sayede daha büyük sayıların çarpılması veya işlemlerin daha hızlı yapılması sağlanmaktadır.