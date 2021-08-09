Çarpık bacakları anlamının bazı yolları bulunuyor. İki bacağın birleştirilerek, dik bir şekilde tutulması gerekiyor. Bacakların arasında boşluk oluşuyorsa, çarpıklığın olduğunu gösterir.

Çarpık Bacak Nasıl Anlaşılır Ve Düzelir?

Kişiler dış görünüşlerine her zaman dikkat eder. Bazı durumlar her ne kadar doğuştan olsa da, kişileri oldukça rahatsız eder. Bacakların çarpık olması da, yaşanan sorunlardan biridir. Bireyler bacaklarıyla ilgili bazı bilgilere ulaşmak isteyebiliyor.

Bacakların çarpık olup olmadığı, kişilerce tespit edilmek isteniyor. Çarpık bacakları tespit edebilmek için, dik bir konumda bacakların birleştirilmesi gerekir. Bacakların birleştirilmesiyle birlikte, iki bacak arasında boşluk görülüyorsa çarpıklık söz konusudur.

Çarpık olan bacakların arasında mutlaka bir boşluk görülür. Boşluk bulunuyorsa, bacakların çarpık olduğu kesinleşir. Bacakların birleştirilmesiyle, arada boşluk bulunmuyorsa bacaklar çarpık değildir. Çarpık bacakları tedavi etmenin bazı yöntemleri bulunuyor. Tedavi yöntemlerinin uygulanması için öncelikle bacakların çarpık seviyesi tespit edilmelidir. Uzmanlar gerekli olan incelemeleri yaparak, çarpıklık seviyesini belirler ve tedavi yöntemine karar verir.

Çarpık bacaklar için kullanılan en yaygın yöntemlerden biri de, tibial osteotomi tedavi türüdür. Yapılan tedavinin farklı iki çeşidi bulunuyor. Açık kama tedavi yönteminde, dizin iç bölümünden bir işlem yapılır ve kemik parça eklemesi yapılır. Kapalı kama da ise, dizin dış bölümünde uygulama yapılır. Kullanılan yöntemde ilave olarak bir kemiğin kullanılmasına gerek yoktur. Dışarıdan kama çıkarılır ve bacakta gerekli düzenlemeler yapılır.