Çark Etmek ne demek? Çark Etmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu deyim ile eş anlamlı olan diğer tabirler şu şekilde sıralanabilir: ''Geri Vites Yapmak'', ''Bir Dediği Bir Dediğini Tutmamak'' ve ''Ağız değiştirmek''

Çark Etmek Ne Demek?

Çark etmek deyimi birinin savunduğu ilkelerden vazgeçmesi ve verdiği kararı değiştirip geri adım atmasıdır. Örneğin bir konu hakkında fikir değiştiren kimse çark etmiş olur. Deyimin ilk anlamı ise geri dönmek ve yer değiştirmektir.

Çark Etmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Düşünce yapısını değiştirmek, önceki gibi düşünmemek Anlamı: Verdiği sözü tutmamak, sözünden caymak Anlamı: Geri dönmek, vazgeçmek, karar değiştirmek.

Çark Etmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu kadar kısa zaman içerisinde çark etmiş olması hepimizi şaşırttı.

2- Sözünde durmayıp sık sık çark eden insanlardan hiç hoşlanmam.

3- Yarı yolda çark edip lunaparka gitmeye karar verdik.