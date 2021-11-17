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Cari dönem nedir? Cari dönem bağkur prim ödemesi ne zaman biter, nasıl ödenir?

#Cari Dönem#Bağkur#SGK
Cari dönem nedir Cari dönem bağkur prim ödemesi ne zaman biter, nasıl ödenir

Bağkur ve Bağkur prim ödemeleri ile ilgili her gün pek çok konu araştırılıyor. Bunlardan bir tanesi de cari dönemdir. Cari dönem kelime anlamı olarak içinde olunan dönem demektir. Vergi ödemeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemelerinde cari dönem borçları ise, daha son ödeme vadesi geçmemiş olan borçlar şeklinde tanımlanır. Cari dönem nedir tüm detayları ile sizler için derledik.

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Bağkurluları yakından ilgilendiren cari dönem ile ilgili tüm detaylar her gün internette pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

 Cari Dönem Nedir?

 Bağkurda en çok sorulan sorulardan birisi de cari dönemdir. Cari dönem kelime anlamı olarak, içinde olunan dönem anlama gelir. Vergi ödemeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemeleri cari dönem borçları da daha son ödeme vadesi geçmeyen borçlar şeklinde tanımlanır.

 Cari Dönem Bağkur Prim Ödemesi Ne Zaman Biter?

 4B ödemesi konusunda en çok zorlanılan ödeme türü 48. madde taksitlendirme ödemesidir. 6183/48. madde 4b prim ödeme taksidini bankalarda SGK Ödemeleri - 48. Madde Taksit Ödemesi menüsünü seçerek de T.C. numaranız ile kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

 Prim borcu her ayın 1’inden itibaren otomatik bir şekilde tahakkuk eder. Ardından sisteme düşer. Ayın 1’inden itibaren ilgili ayın ödemesi ayın sonuna kadar istendiği zaman yapılabilir.

 Cari Dönem Bağkur Prim Ödemesi Nasıl Yapılır?

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 4b ödemesi ile ilgili en çok zorlanılan ödeme türü, 48. madde taksitlendirme ödemesidir. 6183/48. madde 4b prim ödeme taksidini bankalarda SGK Ödemeleri-48. Madde Taksit Ödemesi menüsü üzerinden rahatlıkla T.C. numaranız ile birlikte kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Cari dönem Bağkur ödemesi taksitli ya da nakit olarak ödenebilir.

 Bağkur Prim İndirimi Nedir?

 Prim ödemelerini düzenli bir şekilde yapan isteğe bağlı Bağkur dışında kalan Bağkurlular 5 puanlık indirimden faydalanabilir. 5 puanlık teşvik ise, otomatik bir şekilde uygulanır. Bunun için prim ödemelerinizi düzenli bir şekilde yapmanız yeterlidir. Aynı zamanda bunun için SGK’ya başvurmanız gerekmez.

 Bağkur No ile Borç Sorgulama Yapılabilir mi?

 Elinizde Bağkur numarası bulunuyorsa bu numara ile kolaylıkla online borç sorgulaması yapabilirsiniz. E-devletten e-devlet şifresi ve T.C numarası ile aracılığı ile sorgulama yapılabilirken e-devlet dışında online sorgulama imkanı bulunmuyor. Bağkur numarası ile prim borç sorgulaması yapmak için en yakın SGK’ya uğramanız gerekir.

 T.C No ile Bağkur Sorgulama ile Nasıl Yapılır?

 Bağkur sorgulaması tc numarası ile e-devletten online olarak kolay bir şekilde yapılabiliyor. Şifresiz olarak Bağ-Kur sorgulamasının e-devletten yapılabilmesi mümkün değildir. Eğer e-devlet şifresine sahip değilseniz size en yakın Sosyal Güvenlik Merkezi’ne giderek şifrenizi alabilirsiniz.

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 Bağkur No Sorgulaması Nasıl Yapılır?

 Bağkur numarasına ihtiyacınız varsa bunu e-devletten kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. E-devlette SGK- 4b Tescil kaydı menüsünden 4b Bağkur numaranızı görüntüleyebilirsiniz. Buradan T.C numarası ve e-devlet şifrenizi kullanarak giriş yapabilirsiniz. Ardından Bağkur numaranızı öğrenebilirsiniz. Bağkur numaranızı öğrenebilmek için Bağkur numarası sorgulama seçeneğine girmeniz gerekir.

 Bağkur Primi Ayın Kaçında Ödenir?

 İlk defa Bağkurlu olan kişiler tarafından Bağkur primleri ayın kaçında ödenir sıkça merak ediliyor ve araştırılıyor. Bağkur cari dönem ödemesi, her ayın son ödeme tarihini takip eden ayın sonudur.

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 Bağkur Basamak Yükseltme Nasıl Yapılır?

 Bağkurda basamak uygulaması, 01 Ekim 2008 tarihinden itibaren kaldırıldı. SGK’ya talepte bulunmadığını zaman en düşük prime esas olan kazanç üzerinden prim ödemesi yapılır. Eğer taban yerine yükseltmek isterseniz prim yükseltme talebinde bulunmanız gerekir. Emeklilikte yüksek maaş hayali kuruyorsanız Bağkuru taban tutarı yerine biraz daha yüksekten ödemeniz gerekir. Bağkur primini yükseltmek için de SGK’ya prim yükseltme talebinde bulunmanız gerekir.

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#Cari Dönem#Bağkur#SGK

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