Çaresiz Kalmak ne demek? Çaresiz Kalmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Özellikle çözüm yolu olmadığı zamanlarda çaresiz kalmak deyimi cümle içerisinde kullanılmaktadır. Bu deyimin tam anlamını öğrenmek suretiyle farklı zamanlarda değerlendirebilirsiniz.

Çaresiz Kalmak Ne Demek?

Herhangi bir durum ya da olay karşısında çözüm yolu veya çıkar yolu bulamamak, çaresiz kalmak deyimi üzerinden ifade edilmektedir. Hiçbir şekilde olayın içinden çıkamamak biçiminde de anlatılabilir.

Çaresiz Kalmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman çaresiz kalmak deyimi çıkar yolu bulamamak ya da çözüm yolunun olmaması şeklinde anlatılmaktadır. Bu durum hem fiziksel hem de psikolojik olarak ön plana çıkmaktadır.

Çaresiz Kalmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Cümle içerisinde çaresiz kalmak deyiminin kullanarak amaca göre değerlendirmeniz mümkün. Bu konuda bir örnek vermek gerekirse şu şekilde bir cümle kurulabilir;

‘’Çaresiz kaldığım için ondan para istemek zorundayım.’’