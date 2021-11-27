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Çare kelimesinin eş anlamlısı nedir? Çarenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Çare#Eş Anlamlısı
Çare kelimesinin eş anlamlısı nedir Çarenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Dilimize Farsça dilinden geçmiş olan çare kelimesi, bir hedefi gerçekleştirmek için başvurulan yöntem anlamında kullanılır. Günümüzde ise daha çok tedbir ve çözüm anlamında kullanılır. Farsça bir ek olan -bi ise, bu kelimeye olumsuzluk anlamı katar. Biçare kelimesi, genellikle sorununa herhangi bir çözüm bulamamış kişiler için kullanılan bir kelimedir. Çare kelimesinin eş anlamlısı nedir sizler için derledik.

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Dilimizde çare kelimesi ile oluşturulmuş pek çok sözcük ve deyim bulunur. Bunlara örnek olarak ise, çaresizlik, çare bulmak ve çare ummak deyimleri verilebilir. Dilimizde çok sık kullanılan çare kelimesi ile eş anlamlı olan bazı kelimeler de vardır.

 Çare Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Çare kelimesi, dilimizde en sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Çare, bir insanın sorununa bir çözüm bulması anlamına gelir. Dilimizde çare kelimesi ile eş anlamlı olan başka kelimeler de bulunuyor. Bunlar ise şunlardır;

Umar: Ummak kelimesinden türetilmiş olan umar, cümle içinde genellikle çare sözcüğünün yerine kullanılır. Örnek Cümle: Sahiden de bir umar, bir çıkış yolu yok mu?

Deva: Dert sözcüğü ile zıt anlamlı olan deva kelimesi hem çözüm hem de ilaç anlamına gelir. Örnek Cümle: Bu dünyada sadece ölüme ve olacağa deva yok.

Derman: Hal, ilaç ve takat anlamına gelen derman kelimesi de çare ile eş anlamlı olan sözcükler arasında yer alır. Örnek Cümle: Aradan o kadar zaman geçmesine rağmen derdine bir derman bulamadı.

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