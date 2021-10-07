Çardak Kuşu Nedir, Nerede Yaşar Ve Ne Yer? Çardak Kuşlarının Özellikleri Ve Türleri

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Ağaç dalları yardımı ile yaptıkları çardak türündeki yuvaları dişilerini etkilemek için süslerler ve daha gösterişli bir hale getirirler. Yuvaları çardak şeklinde olduğundan dolayı Çardak Kuşu ismi verilir.

Çardak Kuşu Nedir?

Çardak kuşu, ismini kuru ya da yeşil küçük dallardan yaptığı, otlarla ve çeşitli cisimlerle süslediği güzel çardaklardan alır. Erkek kuşun dişisini çiftleşmeye çağırmak için inşa ettiği bu çardak, kuşun sadece yuvası değildir. Aynı zamanda dişinin yumurtlamak için ağaç ve çalılar arasında hazırladığı çanak şeklini alan basit yuva çardağın biraz ötesindedir.

Çardak Kuşu Nerede Yaşar ve Ne Yer?

Çardak kuşları, çok yetenekli ve becerikli bir kuş türüdür. Bu sayede şaşırtıcı teknikler kullanarak çok sayıda mimari tekniğe sahip olan çeşitli, çardak şeklinde yuvalar yaparlar. Yuvaların inşasında tıpkı bir mimar gibi plan yapar ve bir mühendis gibi teknikler kullanarak çözüm getirir ve bir dekoratör gibi yuvalarını dekore eder, süslerler. Aynı zamanda da yuvasının duvarlarını boyar boyasını da kendi elde ederler. Çardak kuşları da insanlar gibi aynı adımları takip ederek kendi zevklerine uygun ve gösterişli bir yuva inşa eder ve bu yuvayı da özenle dekore ederler.

Tüm Çardak kuşları meyvecildir, çoğunlukla çalıların ve ağaçların meyvelerinde yaşarlar. Ara sıra örümcekleri, böcekleri ve tohumları yerler. Ağaç meyveleri yılın büyük kısmında bol olduğu ve yüksek enerjili bir besin kaynağı olduğundan dolayı, meyve diyeti erkeğe çardağını inşa etmesi için çok zaman kazandırır.

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Çardak Kuşlarının Özellikleri ve Türleri

Ötücükuşlar içinde yer alan bir aileye ait olan çardak kuşları, sadece Avustralya ve Yeni Gine ile yakınlarında bulunan adalarda yaşar. Çardak kuşunun 17 türünün de kendine özgü farklı yöntemlerle ve ayrı şekillerde hazırladıkları çardakları vardır. En iyi bilinen çardak kuşu türü ise, Avustralya'da Oueensland'ın kuzey tarafından Victoria'nın güneyine kadar olan bölgeyi kapsayan kıyı bölgesinde yaygın olarak görülen Ptilonorhynchus violaceus'tur. Erkekleri parlak mavi pırıltılı siyah, dişiler ise, genellikle grimsi yeşil bir renge sahiptir. Erkeğin tüyleri ise, yılda tamamlanır. Bu kuş türünün hem erkeğin hem de dişisinin gözleri çok parlaktır.

Erkek çardak kuşları, çiftleşme esnasında dişisini etkilemek için kullanacakları karmaşık çardaklar yaratması ve inşa etmesi ile ünlü olan bir kuş türüdür. Bu çardaklar ise, türlere özel her tür çardaklar olmakla birlikte, aynı zamanda erkeğe ve onun mevcut kaynaklarına da özel pek çok şekilde olabilir. Kuluçkadan yumurtanın oluşmasına kadar yaklaşık olarak üç hafta kadar sürer. Aynı zamanda çoğu ana çardak kuşu, tüm yuvalama görevlerini tek başlarına yapar.

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Anne, kendisini ve yavrularını beslerken hiçbir zorluk çekmez. Genellikle de yavrular kendi başlarına yaşamayı ve uçmayı öğrenene kadar iki ila üç ay boyunca anne çardak kuşu onları besler ve bakar. Türe bağlı olarak 1 ile 3 yumurta arasında yaparak onları 12 ila 15 gün süre ile kuluçkaya yatırır. Yumurtalar, sanki bir ressam tarafından üzerine mürekkep damlatmış gibi karalanmış gri, kahverengi, mor ve siyah çizgilerle dikkat çeker. Bu desenler genellikle yumurtaları, tehlikelere karşı korunmasına, diğer hayvanların yumurtaları görüp yemelerine karşı saklama, gizleme, kamufle etmeye de yardımcı olurlar. Çardak kuşları, mühendis kuşlar olarak da bilinir.