Caravaggio kimdir? Kısaca hayatı, eserleri ve özellikleri

Caravaggio, dünyaca ünlü, eşsiz eserlere imza atmış olan İtalyan ressam Michelangelo'dur

Caravaggio Kimdir?

Tam ismi "Michelangelo Merisi da Caravaggio" olan Michelangelo olarak bilinen İtalyan ressam 1571 yılında İtalya'nın Milano kentinde dünyaya gelmiştir. Adını doğduğu kasabadan almıştır. Barok sanatının en özgün sanatçısı kabul edilen Michelangelo kısacık hayatına çok önemli eserler sığdırmıştır.

Michelangelo'nun resim dünyasına adım atması 4 yıllığına ressam Simone Peterzano'nun yanına çırak olarak girmesiyle başlamıştır. İlk önce Savaldo ve Lotto gibi sanatçıların yapıtlarını inceleyerek başlamıştır.

Hırçın, kuşkucu bir mizaca sahip olan sanatçının hayatı dövüşler, kavgalar ve kovuşturmalarla geçmiştir. Bir kez daha polis ile başı derde girince Roma'dan Napoli oradan da Malta üzerinden Sicilya'ya geçmiştir. Buradan da geri dönüşünde Roma'ya gitmek üzere yola koyulduğunda 1610 yılında Porto Ercole'de sıtmadan ölmüştür.

Caravaggio Kısaca Hayatı

Sanatçının tam olarak hangi tarihte doğduğu bilinmemektedir. Kilise vaftiz defterinde 30 Eylül 1571 tarihinde vaftiz edildiği kaydı yer almaktadır. Ailenin, Michelangelo doğduktan sonra ilk yıllarda yaşamakta oldukları Milano'dan veba salgınından kaçmak için Caravaggio kasabasına taşındıkları bilinmektedir. Santa Stefano Kilisesi kayıtlarında vaftiz tarihi kayıtlı olan Michelangelo, Fermo Merisi ve Lucia Aratori'nin çocuğudur.

Michelangelo'nun çalkantılı kısacık hayatında resim sanatı çok büyük yer işgal etmiştir. Michelangelo'yu teşvik eden, onun resim ile uğraşmasını sağlayan Lucia Aratori olmuştur. Bu dönem Michelangelo henüz 12 yaşındadır. Sanatçı esas itibariyle Simone Peterzano'nun yanında yetişmiştir. Daha sonra Tiziano'nun öğrencisi olmuştur ve bu dönemde Venedik Okulu ile tanışmıştır.

1588 yılında Michelangelao Roma'ya gitmiştir. Burada Arpina şövalyesi ile çalışmıştır. 1590 - 1599 döneminde Roma'daki "Fransız Kilisesi Louis des Francais'nin Saint-Mathieu kapellasını" süslemiştir. Bu çalışması bittikten sonra Michelangelo, Madonna del Popolo ve Saint Agostino kiliselerinde çalışmıştır.

Caravaggio'nun Eserleri

Sanatçı, Malta, Napoli, Sicilya ve Roma'da çalışmıştır. Barok sanat akımının ilk büyük sanatçısı kabul edilmektedir. Michelangelo resim yaptığı ilk dönemlerde, yani Roma'daki ilk yıllarında dramatik bir anlatım içermeyen kendi portrelerini ve ölü doğa resimleri yapmıştır. Fakat bu ilk dönem eserlerinde bile güçlü bir ışık gölge kullanımı ve ayrıntılarla bezenmiş ince bir resmetme dikkat çekmektedir.

Caravagio 30 Yıl Savaşları döneminde yaşamıştır. Bu dönem "Barok" olarak isimlendirilecek akımın ortaya çıktığı dönemdir

Caravaggio'nun Eserlerinin Özellikleri

Rönesans akımının denge ve uyum anlayışının tam zıddı olan abartı ve hareketlilik Barok stilini tanımlayan iki sözcüktür. Bu akımın ilk sanatçısı Caravaggio kabul edilmektedir. Bu dönemin önemli sanatçıları Vermeer, Rubens ve Rembrandt'tır.

Barok stilinin ortaya çıkmasında Kilisenin öncelik ettiği kabul edilmektedir. Çünkü 18.Yüzyılda çok sayıdaki Avrupa ülkesinde mimar, ressam ve heykeltıraşları destekleyen ve teşvik eden kiliseler olmuştur. Sanatçılardan kutsal amaca yönelik nitelikteki eserlerin yapılmasını isteyen ve müşterisi olanlar prensler, krallar ve kiliseler olmuştur. Caravaggio'nun belli başlı ünlü eserleri şunlardır:

Medusa

Souper a Emaüs

La Nativite avec Saint Francoıs et Saint Laurent

Aziz Matta ve Melek

Aziz Matta'nın Şehit edilmesi

Meyve Sepeti Taşıyan Çocuk ( 1593 )

Hilekarlar isimli tablosu

Aziz Thomas'ın Şüphesi isimli tablosu ( 1601 )