Capricorn Hangi Burç? İngilizce'de Capricorn Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir?

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İngilizce dilinde kullanılan sözcük türlerinin taşıdığı birçok anlam bulunuyor. Carpicorn sözcüğü de İngilizce dilinde çok önemli bir kelimedir. Capricorn kelimesi, oğlak anlamına sahip bir kelimedir.

Capricorn Hangi Burç?

Burçların İngilizce karşılıkları pek çok kişi tarafından araştırılabiliyor. Capricorn sözcüğü İngilizce bir kelime olması nedeniyle, kişilerce merak ediliyor. Bireyler İngilizce bir kelime olan capricorn sözcüğünün Türkçe karşılığını merak ediyor. Capricorn sözcüğünün Türkçe karşılığı, oğlaktır. Oğlak burcu için kullanılan bir kelimedir.

İngilizcede Capricorn Ne Demek ve Türkçe Anlamı Nedir?

İngilizce dilinde yer alan birçok sözcük türü kişilerin ilgisini çekebiliyor. Capricorn sözcüğü de, bireylerin sözlüklerden yardım alarak Türkçe anlamını öğrenmek istediği bir kelimedir. Capricorn sözcüğü, oğlak anlamıyla kullanılan önemli bir kelimedir.