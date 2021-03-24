Çantada Keklik ne demek? Çantada Keklik deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çantada keklik, bir insanı kandırmanın veya etkilemenin, aynı zamanda bir işi çok kolaylıkla yapacağına inanmanın tabir edildiği bir deyimdir.

Çantada Keklik Ne Demek?

Çantada keklik deyimi kolay sözcüğünün deyim içinde ifade edilme şeklidir. Anlamı şu şekildedir: Bir insanın bir işin yapımını veya bir insanı etkilemeyi veya herhangi bir durumu kolay görmesidir.

Çantada Keklik Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Çantada keklik deyimi Türk Dil Kurumu tarafından anlamlandırılmıştır. Bu anlam şu şekildedir: Elde edilmesi çok kesin olan veya çok kolay olan bir şey, bir kişi veya bir durum için söylenir.

Çantada Keklik Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Çantada keklik deyimi cümle içinde şu şekilde kullanılabilir: Beni çantada keklik sanıyorlar ama onlara yanıldıklarını göstereceğim.