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Canpare ne demek, ne anlama gelir? Canpare kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Canpare#Nedir
Canpare ne demek, ne anlama gelir Canpare kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Canpare kelimesi sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Özellikle kullanım anlamı itibariyle önem taşıyan kelimeler arasında yer almaktadır. Bununla birlikte dilimizde bulunan pek çok kelimeler vardır fakat tam olarak ne anlama geldiğini çoğu zaman bilmeyiz. Canpare kelimesi de bu tür kelimelerden biridir. Bu bakımdan Canpare kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenebilir ve günlük hayatta rahatlıkla kullanabilirsiniz. Canpare ne demek, ne anlama gelir? Canpare kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Canpare, can ve pare kelimelerinin birleşiminden meydana gelen bir sözcüktür. Dilimizde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra canpare kelimesinin anlamı ise can parçası manasına gelir.

Canpare Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Canpare kelimesi sıklıkla kullanılan sevgi sözcüklerinden biridir. Bu kelimenin ilk defa duyulması canpare kelimesinin ne anlama geldiği konusunda oldukça merak uyandırmaktadır.

Canpare kelimesi can ve pare kelimelerinin birleşimi sonucunda ortaya çıkmış bir sevgi sözcüğüdür. Canpare kelimesinin anlamı ise can parçası, canımız kadar değer verdiğimiz gibi manalara gelmektedir.

Canpare Kelimesinin TDK'ye Göre Sözlük Anlamı Nedir?

Gün içerisinde kişilerden veya internet, televizyon gibi araçlar aracılığı birçok kelime duyulmaktadır. Bu kelimelerin bazıları bilinmekle birlikte bazıları ise canpare kelimesi gibi duyulmakta fakat anlamı bilinmemektedir. Bu sebeple TDK'de sıklıkla araştırılan kelimelerden biridir.

 Canpare kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre anlamı şu şekildedir:

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 - '' Bir şeyin her bir parçası''

 - '' Nakit para''

 - ''Sayı, tane'' gibi anlamlara gelmektedir.

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#TDK#Canpare#Nedir

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