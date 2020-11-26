Canlandırma Filmi Tasarım Ve Yönetimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Canlandırma filmi tasarımı ve yönetim bölümü medya sektörü, film yönetimi, sinema sektörü, sanat ve film tasarımı konularında bilgilere sahip olan meslek dalı arasında yer almaktadır.

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Bölümü Nedir?

Genel olarak canlandırma filmi tasarım ve yönetimi bölümü temelinde film endüstrisine dayanmaktadır. Ayrıca genel kapsamı açısından medya sektöründe yer almakta olan her türlü kuruluş için bir teorik ve ya pratik uygulamalar gerçekleştirecektir. Bu bölüm sanat ve ya sinema kültürüne katkı sağlayacak olan kalifiye canlandırma sanatçıları ve de dolayısı ile filmlerinin yapımları konusunda uzmanların yetiştirilmesini de amaçlayan bir sanat disiplini olmaktadır.

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Bölümü Eğitimi Nasıldır?

Günümüzde canlandırma filmi tasarımı ve yönetimi bölüm dokuz eylül üniversitesi güzel sanatlar fakültesi kapsamında bir eğitimi verilmektedir. Canlandırma filmi tasarımı ve yönetimi bölümü toplamda 4 yıllık bir lisans bölümü olmaktadır. Söz konusu olan bu bölüm sadece özel yetenek sınavı ile aday öğrenciler kabul etmektedir. Canlandırma Filmi Tasarımı ve Yönetimi Bölümü ülkemizde 2019 yılı ile 2020 yılı arasındaki YÖK verilerine göre sadece bir üniversitede yaklaşık olarak iki farklı tercih seçeneği ile faaliyetler göstermektedir.

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Ülkemizde üniversite eğitimini canlandırma filmi tasarım ve yönetimi bölümü üzerine gerçekleştirmek ve de özel yetenek sınavlarını başarı ile tamamlamak isteyen aday öğrenciler aşağıdaki dersleri almaktadır. Bu dersler;

Film Yapım Yönetimi,

Temel Tasarım,

Film Tasarımı,

Canlandırma Sineması,

Kitle İletişim Kuramları,

Dünya Sinema Tarihi,

İletişim Toplum Bilimi,

Canlandırma Teknikleri,

Sinema Tarihi,

Sayısal Ortama Giriş,

Canlandırma Desen,

Çağdaş Sinema Tarihi,

Geleneksel Canlandırma Teknikleri,

Simülasyon Kuramı,

Simülasyon Sinema,

2D Bilgisayar Canlandırması,

Sinema Estetiği,

3D Bilgisayar Canlandırması gibi pek çok dersten de toplamda 8 yarıyıllık eğitim süreleri boyunca sorumlu olacaklardır. Bütün bu dersleri başarı ile tamamlamakta olan öğrenciler Canlandırma Filmi Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Lisans Diploması elde etme hakkı kazanırlar. Böylece bu sektöre adım atmış olurlar.

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Bölümü Hangi Üniversitelerde Bulunur?

Günümüzde canlandırma filmi tasarım ve yönetimi bölümünün ülkemizde bir tek Dokuz Eylül Üniversitesi’nde İzmir’ de yer almaktadır. Canlandırma filmi tasarım ve yönetimi bölümünün toplamda 40 kontenjanlı seçeneği yer almaktadır. 2020 senesindeki taban puanı yaklaşık olarak 339,608 ve de başarı sıralaması 109155 bin olarak açıklanmıştır. Ayrıca dokuz eylül üniversitesinde KKTC uyruklulara için toplamda 2 kişilik bir kontenjan açılmıştır. Dokuz eylül üniversitesi canlandırma filmi tasarım ve yönetimi bölümü oldukça önemli olan ve ülkedeki tek bölümdür. Bu bölümde alanında uzman birbirinden değerli olan hocalar yer alıp çok iyi eğitimler vermektedir.

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Sinema ve ya medya sektöründe filmlerde ve çeşitli görsel içeriklerde genel canlandırma performansı gerçekleştirmekte, canlandırmaların tasarımını yapmakta ve yönetimini sağlamakta bu bölüm mezunu olan kişiler görev alırlar. Canlandırma filmi tasarımı ve yönetimi bölümü mezunlarının yapacakları işler arasında aşağıdakiler yer almaktadır.

Bunlar;

Canlandırma filmi tasarımı için gerekli olan tasarım aşamalarını ve ya filmin kurgusunu yapmak,

Film kurgusunu yaptığında canlandırma çalışmaları adına doğru performans sanatçıları seçmek,

Televizyon programları ve de reklam filmlerinin kurguları ile birlikte yönetmenliğini yapmak,

Sinema ve de televizyon sektöründe olan canlandırma filmleri konusunda bir takım danışmanlıklar yapmak.

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Canlandırma sanatçıları günümüzde televizyon ve ya sinema sektöründe gerçekleştirilen pek çok çalışmada yer alabilir. Örnek vermek gerekir ise bu iş olanakları aşağıdaki gibidir.

Uzun Metraj Filmler,

Kısa Metraj Filmler,

Televizyon Dizileri,

Reklamlar,

Televizyon Şovları,

Haber Bültenleri,

Tiyatro,

İnteraktif Yayın Platformları Yapımlarında gibi pek çok canlandırma ve ya performans istemekte olan sektörlerde kendilerine iyi bir kariyer fırsatı da bulabilirler. Bunlara ek olarak mezun kişiler kendilerini bu çeşitli alanlarda geliştirip daha iyi iş imkanları sağlayabilirler.