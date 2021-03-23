Canla Başla ne demek? Canla Başla deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)  

Canla başla deyimi, bir iş yapılırken bu işi yapan kişinin bütün çabası ile yaptığını ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Canla başla deyimini kullanmak isteyen kişilerin en doğru şekilde kullanmaları için ilk olarak anlamını bilmeleri gerekir. Deyimin anlamını ve nasıl kullanıldığını siz de derlediğimiz içeriği okuyarak öğrenebilirsiniz.

Canla Başla Deyimi Ne Demek?

Canla başla deyimi, her türlü zorluğa göğüs gererek bir işi seve seve yapmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Yapılacak bir iş eğer hevesli bir şekilde yapılır ise canla başla deyimi kullanılır.

Canla Başla Deyiminin Anlamı Nedir? (TDK)

Canla başla deyimi, hiç bir fedakarlıktan kaçınmadan yapılan işi tarif etmek için kullanılmaktadır.

Canla Başla Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

İşini o kadar önemsiyor ki canla başla çalışıyor.