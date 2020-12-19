Cankurtaran nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Cankurtaran olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Cankurtaranlar, güvenliği her zaman sağlamak için havuzları, plajları, su parklarını ve diğer su alanlarını izler.

Cankurtaran Nedir?

Su güvenliği konusunda eğitimli kişilere cankurtaran denir. Su faaliyetleri sırasında yaralı, hasta veya sıkıntılı yüzücüleri kurtarmak için devreye girerler.

Cankurtaran Ne İş Yapar?

Yaralanmaları ve diğer kazaları önlemek için tüm kullanıcıların önceden belirlenmiş güvenlik önlemlerine uymasını sağlamaktan sorumludurlar. Cankurtaranlar ayrıca meydana gelebilecek herhangi bir acil duruma zamanında müdahale etmekle de görevlidir.

Havuzu çok yakından izlemek bir cankurtaranın görevidir. Uyanık kalmaları ve ihtiyaç duyulduğunda harekete geçmeye hazır olmaları gerekir. Bazı cankurtaranlar, yüzme dersleri ve yüzme takımı koçluğu sağlamak için çocuklar ve gençlerle yakın işbirliği içinde çalışır.

Cankurtaran Nasıl Olunur?

Cankurtaranlar için resmi eğitim şartı yoktur. Cankurtaran işleri belirli sertifikalar gerektirir. Bunları iş aramadan önce edinmeniz yararlı olabilir, böylece bunları bir özgeçmişe dahil edebilirsiniz. İlk yardım ve cankurtaran sertifikaları bunların başında gelir.

Cankurtaranlar çok çeşitli ortamlarda çalışır. Bazıları küçük havuzlar için çalışırken, diğerleri büyük su merkezleri ve su parkları veya plajlarda çalışır.

Cankurtaran Olma Şartları Nelerdir?

Mükemmel bir yüzücü olmak mesleğin ilk şartıdır. Solunum problemleri olmamak ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu belgelemek. Ayrıca iletişim, dinleme ve liderlik gibi yumuşak becerilere ihtiyaçları vardır. Bazı beceriler eğitim ve sertifikasyon yoluyla geliştirilirken, diğerleri iş başında deneyim yoluyla kazanılır.

Kendinden emin ve hızlı bir şekilde yüzebilmeli, dakikalarca suda kalabilmeliler.

Cankurtaranlar vardiyalarının çoğunu çevrelerindeki ortamı izleyerek geçirirler. Her zaman uyanık ve dikkatli olmalıdırlar.

Sakin ve sıkıntılı anlarda, cankurtaranların net bir şekilde iletişim kurması gerekir.

Bu özelliklere ve gerekli sertifikalara sahip kişiler iş için uygun görülür.

Cankurtaranın Görevleri Nelerdir?

Havuz alanları ve plajları devriye gezmek ve izlemek birincil görevleridir. Yani; Belirlenen alanlardaki faaliyetleri gözlemlemek, güvenlik tehlikelerine ve ihlallerine dikkat etmek, tehlikelerden kaçınmak için çevresel koşulları kontrol etmek, hava koşulları kötü olduğunda kullanıcıların suya girmesini önlemek başlıca görevleri arasında yer alır.

Doğru çalıştığından emin olmak için kurtarma ve eğlence ekipmanının incelenmesi görevlerden bir diğeridir. Ekipman durumuna göre raporlar yazmak ve varsa onarım ve değiştirme talebinde bulunmak görev tanımları içerisinde yer alır. Diğer görevleri ise şöyledir:

Ciddi yaralanma durumlarında ambulans çağırmak veya tesiste yangın veya elektrik kesintisi durumunda itfaiyecileri çağırmak,

Acil bir durumda alarmı etkinleştirmek ve yüzme havuzunu / plajı kapatmak,

Havuzların kimyasal seviyelerinin test edilmesi,

Prosedüre göre kimyasal seviyelerin ayarlanması.

Havuz ve plaj durumu, acil durumlar ve diğer ilgili bilgiler hakkında raporlar yazmak ve dosyalamak.

Cankurtaran maaşları Ne Kadar?

Cankurtaranlar çalıştıkları yere ve sezona göre farklı maaşlar alabilir. Fakat ortalama aylık kazançları 4000 ile 4500 arasında değişim gösterebiliyor.

Cankurtaran İçin İş İmkanları Nelerdir?

Cankurtaranlar genellikle plaj ve havuz idareleri, oteller ve tatil köylerinin yanı sıra su aktiviteleri sunan diğer eğlence ve topluluk kuruluşları tarafından istihdam edilmektedir.

Havuzların ve sahil idarelerinin bulunduğu yerlerde istihdam, çoğunlukla yaz aylarında olmak üzere, sezonluk olarak Cankurtaran çalıştırılmaktadır. Fakat kapalı mekanlarda su aktiviteleri olan yerler tüm yıl boyunca Cankurtaran bulunur.

Daha büyük kumsallarda, geniş alanı ve çok sayıda kişinin güvenliğini sağlamak için genellikle aynı anda çalışan birkaç cankurtaran vardır. Bu durumlarda, Cankurtaranlar bir ekip olarak çalışırlar, birbirleriyle sürekli temas halinde kalırlar.