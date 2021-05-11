Çankırı'nın alan kodu kaçtır? Çankırı telefon kodu hakkında bilgi

Çankırı özellikle kamp tutkunları ve fotoğrafçılık ile beraber kayak için oldukça önemli bir şehirdir. Kısacası adrenalin tutkunları ve eğlence sevenler için önemli bir doğal imkan tanıyor. Aynı zamanda muhteşem yaylaları ile beraber av tutkunları için de yine birebir olanlar tanıyan şehirlerden biridir. Bu yoğunluk sebebiyle şehir adına alan kodu oldukça fazla şekilde kullanılır.

Çankırı'nın Alan Kodu Kaçtır?

Çankırı tüm sosyal aktivite ve imkanları ile beraber aynı zamanda Ankara’ya yakınlığı üzerinden de büyük bir potansiyel teşkil ediyor. Başkente yakın olmasının yanı sıra aynı zamanda hem tarım hem de ticari açıdan da oldukça önemlidir. Bu sebepten dolayı sürekli olarak iletişim kapsamında sabit hatlar devamlı aranır.

Çankırı şehrinin alan kodu 0376’dır. Sabit olan bu alan kodu ile beraber Çankırı merkez ve ilçelerine rahat Eda ulaşım sağlayabilirsiniz. Alan kodunu girerek aynı zamanda ilgili bölgenin numarasını tuşlamak suretiyle rahatlıkla aramanız mümkün. Her açıdan önemli bir şehir olması ile beraber, amacınıza uygun şekilde telefonlara ulaşmak için 376 alan kodunu girmeniz yeterlidir.