Canını Dişine Takmak ne demek? Canını Dişine Takmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Canını dişine takmak bir kişinin çok çalıştığı anlamına gelmektedir. Canını dişine takmak deyimi genel olarak olumlu durumlarda kullanılsa da işin sonucuna göre kullanımı değişebilmektedir.

Canını Dişine Takmak Ne Demek?

Canını dişine takmak deyimi, bir iş veya sorumluluğun yerine getirilmesi için çok çalışmak anlamına gelmektedir. Bu deyim görevin zorluğunu ifade etmek içinde zaman zaman kullanılır.

Canını Dişine Takmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Canını dişine takmak, bir kimsenin zor işin veya görevin altından kalkmak için sıkıntıları ve tehlikeleri göze alarak tüm gücü ile mücadele etmek anlamına gelmektedir. Kişinin yaşadığı sıkıntıları aktarmak içinde bir anlamı bulunmaktadır.

Canını Dişine Takmak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK) Nasıldır?

Canını dişine takmak deyiminin cümle içinde kullanılması şu şekildedir; "Bu işi başarmak için canını dişine takarak çalıştı"