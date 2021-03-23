Canından Bezmek ne demek? Canından Bezmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Canından bezmek deyimi, çektiği zorluklar sonrasında içinde bulunduğu hayatı istemeyen kişilerin kullandığı bir deyimdir. Siz de canından bezmek deyiminin anlamı ve kullanım alanı hakkında öğrenmek istediklerinizi okuyabilirsiniz.

Canından Bezmek Deyimi Ne Demek?

Canından bezmek, artık hayatında yaşadığı sıkıntılar ve zorluklar ile mücadele edemeyen kişilerin durumunu belirtmek için kullanılan bir deyimdir. Canından bezmek deyimi, kişinin tamamen hayata karşı olumsuz bir şekilde baktığını belirten bir deyimdir.

Canından Bezmek Deyiminin Anlamı Nedir? (TDK)

Canından bezmek, başına gelen sıkıntılı durumlardan ötürü artık içinde bulunduğu hayatı istememe durumuna gelmek olarak ifade edilir. Canından bezmek deyimi genel olarak olumsuzluk ifade eden bir deyim olarak bilinir.

Canından Bezmek Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Bu çocuğun yaptıkları artık tüm herkesi canından bezdirdi.