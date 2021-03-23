Canına Tak Etmek ne demek? Canına Tak Etmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Herhangi bir durum ya da olay karşısında canına tak etmek deyimi çok fazla kullanılır. Halk arasında yaygın değerlendirilen bu deyimin anlamını öğrenerek siz de farklı zamanlarda kullanabilirsiniz.

Canına Tak Etmek Ne Demek?

Canına tak etmek deyimi sabrı tükenmek ya da herhangi bir şeye daha fazla dayanamamak biçiminde karşılık bulunmaktadır. Başka bir tabir ile canına yetmek şeklinde de ifade edilir.

Canına Tak Etmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Meydana gelen bir durum veya olay karşısında artık daha fazla sabredememek, bıkkınlık gelmesi ya da canına yetmek şeklinde değerlendirilir. Cümle içerisinde kullanılabilirken tek başına da amaca uygun ele almak mümkün.

Canına Tak Etmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Yaşanan bir durum karşısında bireysel ifadeyi anlatabilmek için canına tak etmek deyiminin kullanmak mümkün.

‘’Bu iş artık canıma tak etti bırakacağım.’’