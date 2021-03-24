Çanına Ot Tıkamak ne demek? Çanına Ot Tıkamak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çanına ot tıkamak deyimi, bir insanın karşısındakini bir daha kötü bir hareket yapamayacak duruma sokması ya da gözünü çok fazla korkutacak eylemlerde bulunması anlamına gelir.

Çanına Ot Tıkamak Ne Demek?

Çanına ot tıkamak deyimi kısa bir şekilde durum ifade eden deyimlerden biridir. Anlamı ise şu şekildedir: Bir insanın kendisine kötülük yapan birini, bir daha kendisine veya başkasına karışamayacak duruma sokması, gözünü çok korkutmasıdır.

Çanına Ot Tıkamak Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Çanına ot tıkamak deyimi Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanmıştır. Bu tanım şu şekildedir: Bir daha sesini çıkaramayacak, kötülük edemeyecek bir duruma sokmak.

Çanına Ot Tıkamak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Çanına ot tıkamak deyiminin cümle içinde kullanımını şu şekilde örneklendirebiliriz: Onun çanına öyle bir ot tıkadım ki daha buralara dahi gelemez.