Canına Okumak ne demek? Canına Okumak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Özellikle hem şaka maksatlı hem de ciddi anlamda bir tehdit olarak öne çıkan canını okumak, mecazi olarak ele alınır ve cümle içerisinde kullanılır.

Canına Okumak Ne Demek?

Canlı okumak aslına bakılırsa iki farklı anlamı üzerinden ele alınmak suretiyle kullanılmaktadır.

- Herhangi birine önemli oranda zarar vermek veya kötülük yapmak.

- Güzel bir şeyi veya bir durumu çok kötü hale getirmek, harcamak.

Bu şekilde iki anlamı üzerinden değerlendirmek mümkün.

Canına Okumak Deyiminin Anlamı (TDK)

Bir kişiyi tehdit etmek ve ona zarar vermek amaçlı kullanılan deyim canına okumak deyimidir. Aynı zamanda herhangi bir eşya ya da farklı bir durumu heba etmek, heder etmek ya da harcamak gibi anlamları da gelir.

Canına Okumak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Cümle içerisinde canına okumak deyimini amaca göre farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

‘’Onu bugün bir göreyim canına okuyacağım.’’