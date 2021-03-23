Canımın İçi ne demek? Canımın İçi deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Canımın içi, kişinin vazgeçemediği, çok değer verdiği ve kendisinin bir parçası olarak gördüğü insanlar için söylediği bir deyimdir.

Canımın İçi Ne Demek?

Kişinin sanki kendisinin bir parçasıymışçasına değer verdiği ve çok sevdiği kişiler için kullandığı bir deyimdir.

Canım İçi Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Kişi eğer bir insanın çok seviyorsa, ona kendisinde var olan, kendinden bir parçaymış gibi değer veriyorsa, o kişi için canımın içi deyimini kullanır. Bu deyim yalnızca insanlar için kullanılmayabilir. Bazen insan çok değer verdiği bir hayvanı ya da bitkisi için de bu deyimi kullanabilir.

Canımın İçi Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Bir an önce ona kavuşmak istiyorum, canımın içini çok özledim.