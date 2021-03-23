Canı Tez ne demek? Canı Tez deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler yazılı ve sözlü iletişimleri daha akıcı hale getirirken, uzun cümleler kurarak anlatmamız gereken bir konuyu deyim kullanarak kısaca özetlemiş oluruz.

Canı Tez Ne Demek?

Canı tez deyimi tam olarak aceleci kimse demektir. Bir işi yaparken, ya da bir olay karşısında beklemesi gerekirken sabır gösteremeyen, hemen olsun isteyen kimseler için kullanılan bir deyimdir.

Canı Tez Deyiminin Anlamı (TDK)

Canı tez deyimi sık kullanımda olan deyimlerdendir. Canı tez deyimi beklemeye tahammül gösteremeyen, sabretmesi gereken durumlarda bunu başaramayan anlamındadır. Ayrıca canı tez deyimi yerinde duramayan, hareketli, aceleci anlamında da kullanılmaktadır

Canı Tez Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Canı tez deyiminin anlamını çözümleyebilmek açısından örnek cümle içinde kullanımı (TDK) incelenmelidir. Bu sayede deyimin anlamı daha kolay şekilde anlaşılabilmektedir. Sizlere deyimin örnek cümle içinde kullanımını (TDK) örnekledik.