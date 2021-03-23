Canı Sıkılmak ne demek? Canı Sıkılmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Can sıkıntısı anlamına gelen ve yaygın olarak kullanılan diğer deyimler şunlardır: ''İçi sıkılmak'', ''Daralmak'' ve ''Sıkıntı Basmak''

Canı Sıkılmak Ne Demek?

Canı sıkılmak, hem üzülmek, hem de sinirlenmek anlamında kullanılır. Can sıkıntısı şeklinde de dile getirilen deyimin bir diğer anlamı eğlenecek bir şey bulamamak ve kötü vakit geçirmektir. Kötü haberler ve sözler de ''can sıkıcı'' olarak nitelendirilir.

Canı Sıkılmak Deyiminin Anlamı (TDK)

1- Zaman geçirecek bir şey bulamamak, boş kalmak.

2- Birinin söylediği bir söz ya da davranışından sonra üzülmek.

3- Sinirlenmek.

Canı Sıkılmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Orada zaman geçirecek bir şeyler bulamazsan 3 ay boyunca canın çok sıkılır.

2- Meltem'in hal ve hareketleri canımı sıkmaya başladı.

3- Serkan'dan iki gündür haber alamaması canını sıkıyor.