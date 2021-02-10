Canı Kaymak İsteyen Mandayı Yanında Taşır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İyi şartlarda yaşama herkesin istediği şeylerden olmaktadır ancak bu iyi yaşamın getirdiği sorumlulukları ve külfeti taşıma gerekliliğini anlatan atasözümüz "canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır" olmaktadır.

Canı Kaymak İsteyen Mandayı Yanında Taşır Atasözünün Anlamı (TDK) nedir?

Yüksek hayat standartlarından yaşamak isteyen veya keyfine düşkün olan kişilerin istedikleri gibi yaşayabilmeleri için gerekli olan yükü ve külfeti göze almaları gerektiğini anlatan canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır atasözü aynı zamanda bu yaşam için gerekli kaynakların elinin altında bulunması gerektiğini de bizleri hatırlatmaktadır.

Canı Kaymak İsteyen Mandayı Yanında Taşır Atasözünün Cümle İçerisindeki Örnek Kullanımı

Deniz kenarında oturup çayını yudumlamayı seven babam, yanımıza aldığımız eşyalardan şikayet edince ona canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır diyerek susturdum.