Canı Çekmek ne demek? Canı Çekmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bir şey yapmak ya da yemek istediğimizde başvurduğumuz deyimlerin başında canı çekmek deyimi bulunmaktadır.

Canı Çekmek Deyimi Ne Demektir?

Günlük hayat içerisindeki herhangi bir şeyi çok istediğinizde ve arzuladığımız da bu deyimi kullanmaktayız. Burada sözü edilen şeyler yemek ya da eylemler olabilmektedir.

Canı Çekmek Deyiminin Anlamı

Canı çekmek deyimi genellikle yiyecekler için kullanılmaktadır. Herhangi bir şeyi yemeği çok arzuladığımızda bu deyime başvursak da günlük hayat içerisinde yapmak istediğimiz ve çok arzuladığımız eylemler içinde bu deyimden yararlanılmaktadır. Bu eylemlere örnek vermek gerekirse; bir arkadaşla görüşmek, tatile çıkmak, uyumak ya da dinlenmek olabilir.

Canı Çekmek Deyiminin Cümle İçerisinde Kullanımı

Bu sıralar canım televizyonda gördüğüm her şeyi çok çekiyor ve hemen mutfağa gidip yapıyor veya sipariş ediyorum.

Tatile gitmeyi canım çok çekiyor ancak izin haklarım dolduğu için bunu yapamıyorum.