Canı Cehenneme ne demek? Canı Cehenneme deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu deyim ile aynı anlama gelen kalıplaşmış söz grupları şunlardır: ''Ne Hali Varsa Görsün'' ve ''Cehenneme Kadar Yolu Var.''

Canı Cehenneme Ne Demek?

90'lı yılların başında hayatımıza giren ve günümüzde sıkça kullanılan Canı Cehenneme deyimi, ''umurumda değil'' ve ''bundan sonra ne yapacağı beni ilgilendirmez'' demektir. Canı cehenneme, birinin artık hayatımızda yeri olmadığını vurgulamak için kullanılan bir deyimdir.

Canı Cehenneme Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: ''Ne hali varsa görsün'' anlamında kullanılan kalıplaşmış söz dizisi. Anlamı: Bir anlık sinirle söylenmiş ve ''Dilerim cehenneme düşer'' anlamına gelen beddua.

Canı Cehenneme Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Hollywood filmlerinde edilen küfürlerin çoğu ''Canı Cehenneme'' diye çevriliyor.

2- Bana onlardan bahsetmeyi keser misin lütfen, hepsinin canı cehenneme.

3- Seni üzen ve ağlamana neden olan herkesin canı cehenneme!