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Cancer Hangi Burç? İngilizce'de Cancer Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir?

Cancer Hangi Burç İngilizcede Cancer Ne Demek Ve Türkçe Anlamı Nedir

Burç yorumlarına ilgi duyan pek çok kişi ingilizce burçların türkçe karşılıklarını da merak etmektedir. Son zamanlarda gelişen tutulma ve yıldız hareketlerine bağlı olarak burçlarda karakteristik özellikler ön plana çıkmaktadır. Bu burç seçenekleri arasında yer alan cancer burcu en çok merak edilen burçlardan biridir. Cancer burcu hakkında tüm detayları sizler için derledik.

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 Cancer burcu duygusallığı ile bilinen yengeç burcudur. Oldukça hassas bir yapısı bulunan bu burç pek çok açıdan duygusallığını ön planda tutmaktadır. Burç yorumcuları cancer burcu hakkında düzenli olarak yorumlamalar yapmaktadır. Cancer burcu hakkında daha fazla bilgi astrologlar tarafından sunulmaktadır. 

 Cancer Hangi Burç? 

 Cancer olarak bilinen bu burç Türkçede yengeç olarak adlandırılmaktadır. Yengeç burcuna sahip olan kişiler duygusallığı önde tutan kişilerdir. 

 İngilizcede Cancer Ne Demek ve Türkçe Anlamı Nedir? 

 İngilizcede cancer kelimesinin anlamı yengeç olarak bilinmektedir. Türkçe anlamı yengeç olan cancer, burçlar arasında en hassas olan kişilerden biridir. Yengeç burcu karakteristik özellikleri bakımından kalbine ve mantığına eş zamanlı inanarak hayatında buna göre hareket etmektedir.

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