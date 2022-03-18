CanBee uydu takımı ABD yolcusu

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Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS), Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile çok uluslu ileri teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin tarafından düzenlenen yarışmanın final ayağında öğrenciler Amerika’ya giderek uydu prototipini roketle gökyüzüne fırlatacak.

40 ÜNİVERSİTE FİNALDE YARIŞIYOR

Uzay alanında tasarım, üretim ve fırlatma faaliyetlerini içeren bir yarışma olan CanSat'ta ön elemeyi geçen 40 üniversitenin takımları, 9-12 Haziran'da Virginia’da final heyecanı yaşayacak. Sadece üniversite öğrencilerine açık olan yarışmada, takımlardan akademik danışman takibinde, her yıl açıklanan görevi gerçekleştirebilecek uzay sistemlerini tasarlamaları, üretmeleri ve görevi icra etmeleri bekleniyor.

MODEL UYDU ÜRETİLECEK VE FIRLATILACAK

Çankaya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Arştırma Görevlisi Eyüp Koçak’ın danışmanlığında 24 kişilik mühendislik bölümü öğrencilerinden oluşan CanBee ekibi, finalde gökyüzüne fırlatılacak uydu prototipini hazırlamak için çalışmalarına başladı.

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ÜLKEMİZİ ABD’DE TEMSİL ETMEKTEN BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ

Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun şöyle konuştu: “CanSat uydu yarışmasında 2019 yılında elde ettiğimiz başarımızı daha yükseğe taşıma hedefindeyiz. Ülkemizi ABD’de temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin yürüttüğü bilimsel çalışmaları tüm imkânlarımızla destekliyor ve finalde ekibimize başarılar diliyoruz.”

SONUÇLAR 12 HAZİRAN’DA AÇIKLANACAK

CanBee takımının danışmanı Makine Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Eyup Koçak ise yarışmaya ilişkin şunları söyledi: “Bu yılki yarışmanın ana görevi, bir konteynerin içindeki bilim aracının kontrollü bir şekilde yeryüzüne indirilmesi. ABD’de düzenlenen yarışma için ekibimiz şu an büyük bir hazırlık süreci içinde. Virginia Tech Üniversitesi’nde, 11 Haziran’da model uydumuz gerçek roket ile 1 kilometre yükseğe fırlatılacak. Bunun sonucunda uydunun atışlardaki ve inişteki performansı değerlendirilerek 12 Haziran’da sonuçlar açıklanacak. Bu kapsamda ekip çalışması ile yine başarılı olacağımıza inanıyoruz.”