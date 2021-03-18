Çanakkale'ye yeni türkü

Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanır. Ancak Kabataş Erkek Lisesi öğretmen ve öğrencileri 106. yıldönümünde öyle bir şey yaptılar ki yıllarca unutulmayacak cinsten. Herkesin bildiği “Hey Onbeşli” ve “Çanakkale Türküsü” gibi hafızalara kazınacak yeni bir türküyü literatüre kazandırdılar. Yazan, söyleyen, oynayan ve çeken hepsi Kabataşlı öğrenci ve öğretmenler. Okulun müzik öğretmeni Aysun Açıkalınyiğit öncü oldu, 12’nci sınıf öğrencileri Ebrar Nur Yüzer yazdı, Ömür Abay seslendirdi. Çekilen klipte okul öğrencileri oynadı ve görsel sanatlar öğretmeni Hakan Sümer de yönetmenlik yaptı. Tam bir Kabataş Lisesi yapımı olan “Çanakkale Yolları” türküsü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de yayınlanacak. 22 yıldır müzik öğretmenliği yapan Aysun Açıkalınyiğit, öğrencileriyle birlikte başladığı bu yolculukta Türkiye’ye mal olacak bir türkü ortaya koyduklarını söyledi. “Çanakkale’de şehit olan çocuklar ya benim çocuklarım olsaydı diye düşünürdüm hep. Öğrencilerimin oynadığı klibi izledikçe bu yüzden sürekli ağlıyorum” dedi.

Soldan sağa: Ömür Abay, Aysun Açıkalınyiğit, Ebrar Nur Yüzer

13 YAŞINDAN BERİ HİSLERİMİ KAĞIDA DÖKERİM

Türkünün söz yazarı 12’inci sınıf öğrencisi Ebrar Yüzer. Bir Çanakkale gezisinde gördüklerinden etkilenen Ebrar, bu güzel dizeleri sıradan bir günde müzik dersinde nasıl kaleme aldığını şöyle anlattı:

“Ben aslen Hataylıyım. Anadolu coğrafyasıyla olan kültürel bağım biraz bununla alakalı sanırım. Anneannem ve dedem, küçükken Dadaloğlu’nun türkülerini bize masal şeklinde anlatırlardı. Türkü söylerlerdi sürekli. O şekilde türkülerle bir bağım oldu. 13 yaşındayken fazla duygulandığım bir gün kimseye bir şey anlatamadım ve hislerimi kâğıda döktüm. Kuzenim yazdıklarımı benden alıp Türkçe öğretmenime gösterdi. O da çok beğendiğini söyleyince ben de hiç bırakmadım yazmayı. Kabataş Lisesi’ne geldiğimde şiir kulübüne üye oldum. Heceyle aruzla şiir yazmayı öğrendim.

ÇANAKKALE’DE BULDUĞUM ŞARAPNEL PARÇASI…

Çanakkale’ye bu türküyü yazmadan bir sene önce gitmiştim. Şehitliğin etrafında bir orman var. Orada bir şarapnel parçasına rastladım. Onu elime aldığımda bir asır öncesine gittim. O savaşın dehşetini, verilen şehitleri, askerlerin genizlerini yakan o barut kokusunu hisseder gibi oldum. O hissiyatla toprağa basamamaya başladım. İstiklal Marşı’nın “Düşün altında binlerce kefensiz yatanı” dizesinde söylendiği gibi hissetmeye başladım. Söylenen her hisli cümlenin arkasında bir yaşanmışlık olur. Ben de yazarken orada yaşadıklarımı düşündüm.

MÜZİK DERSİNDE YAZDIM

Çok sıradan bir gündü. Aysun Hoca derse geldiğinde beni yanına çağırdı. Öğretmenler masasının yanına gittiğimde bana bir nakarat gösterdi. “Bu sene bir Çanakkale Türküsü yazalım. Sen türkülerle çok ilgilisin bir bakar mısın ne yazabiliriz” dedi. Çanakkale’ye gittiğimde yaşadıklarımı düşündüm. Orada hissettiklerimi, şehitlerimizi, onların ailelerini düşünerek bu dizeleri yazmaya başladım. Birlikte konuşarak ve üzerinde çalışarak 80 dakikada yazdık ve bitirdik. Başlarken bu kadar büyüyeceğini tahmin etmemiştim açıkçası. Aynı günün akşamına besteleyip bana gönderdi. Yazdıklarımın böyle türküleşmesinden şeref duyuyorum. Hala neredeyse her gün şehit vermeye devam ederken onlara olan vefa borcunu en azından böyle ödemeye çalışmak beni mutlu ediyor.

KALICI BİR ŞEYLER YAPMAK İSTİYORDUM

Tunceli Çemişgezek’ten 2014 yılında TEOG il birincisi olarak gelen 12’nci sınıf öğrencisi Ömür Abay da türküye sesiyle destek verdi. Müzik odasında söylediği bir şarkı sonrası “Aysun Hoca beni keşfetti ve onun desteğiyle TRT Gençlik Korosu’na dahil oldum” diyen Ömür, müzik serüvenini şöyle anlattı:

Ortaokuldaki hocam “Senden olur” demişti. O zamanlar pek imkânım yoktu. Müzik benim için kendimi insanlara anlatabildiğim bir dil aslında. Hep müzik yapma hayalim vardı. Kendi kendime bağlama ve elektrogitar çalmayı öğrendim. Piyano da çalmaya başladım. Yeni müzik türleri keşfetmeye çok meraklıyım. Aysun Hoca ile daha önce birçok etkinlikte birlikte sahne alıp türküler söylemiştik. Bu besteyle bana geldiğinde çok hoşuma gitmişti. Zaten hep kalıcı bir şeyler yapmanın peşindeyim. Okulun bir töreninde söyledik bu şarkıyı.

Aysun Hoca’nın eşi Murat Hoca bu şarkının aranjesini yaptı. Evde bir stüdyo kuruldu. Kaydı orada aldık. Zor oldu baya çünkü sokaktan araba geçiyor, bir kuş sesi geliyor falan. Sürekli baştan alıyorduk ama çok keyifli bir süreçti. Daha sonra Hakan Hoca ile birlikte bir klip çektik.

100 YILLIK DUYGUYU YENİDEN YAŞATMAK

Ortada bir değer var ve bu değeri kendi duygularımızla yorumlayabildiğimiz bir türkü yakmış olduk aslında. Hocalarımın yardımıyla böyle bir şey yapmış olmak beni çok mutlu etti. 100 yıllık duyguyu insanlara yeniden yaşatma niyeti beni bu işe çok bağladı.

ÇANAKKALE YOLLARI

Türkünün ilk kıtası şöyle:

Çanakkale yolları mayın düzülü aman aman

Sevdiğimin yanağında yaşlar dizili

On beşliyim alnıma ecel yazılı aman aman

Ötme bülbül ötme garip gömülmez

Bir destan yazıldı buradan geçilmez...

KABATAŞ ÜÇ DÖNEM MEZUN VEREMEDİ





Çanakkale cephesinde öğrencilerinin savaşarak şehit olduğu okullardan bir tanesi de Kabataş Erkek Lisesi. Üç dönem mezun verememiş okul. Normalde flama rengi kırmızı-beyazken, Balkan Savaşları’ndan sonra alınan kararla siyaha dönülmüş.