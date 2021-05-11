Çanakkale'nin alan kodu kaçtır? Çanakkale telefon kodu hakkında bilgi

Marmara Bölgesi'nde yer alan Çanakkale özellikle zeytin ve zeytinyağı açısından önemli bir şehirdir. Aynı zamanda boğazlar üzerinden stratejik bir konuma sahip olması ile beraber yoğunluk yaşayan en önemli şehirler içerisinde yer alır. Bu sebepten dolayı alan kodu ile beraber sabit hatlara ulaşım pek çok kişi için önemlidir.

Çanakkale'nin Alan Kodu Kaçtır?

Özellikle Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Çanakkale Savaşı zaferi, dünya çapında bilinen en önemli zaferlerden biridir. Bu yönüyle büyük öneme sahip olan Çanakkale, ticari ve turizm açısından da çok önemli bir şehirdir. O yüzden şehrin sabit hatlarına ulaşabilmek için alan kodu merak edilen kısımları içerisinde yer alır.

Çanakkale şehrinin alan kodu 0286’dır. Bu alan kodunu kullanmak suretiyle Çanakkale şehir merkezi ile beraber ilçelerde ulaşım sağlayabilirsiniz. Aramak istediğiniz ve konuşmayı arzu ettiğiniz yer için sabit hatların hepsini bu şekilde erişim sağlamanız mümkün. Hem turizm hem de ticari açıdan önemli bir potansiyel teşvik eden Çanakkale adına, alan kodu olarak 286 öne çıkıyor. Bu sabit bir alan kodu ile beraber dilediğiniz numarayı tuşlayabilir ve iletişim kurabilirsiniz.